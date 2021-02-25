جمعية رجال الأعمال تعلن عن ميعاد عزاء «حسين صبور»

أعلنت جمعية رجال الأعمال ، أن عزاء رجل الأعمال حسين صبور الذى وافته المنية اليوم، الخميس، سيكون بعد غد السبت 27 فبراير 2021 فى المجمع الإسلامى فى الشيخ زايد.

ونعت جمعية رجال الأعمال حسين صبور، الذى كان يشغل منصب الرئيس الشرفي للجمعية.

وفي نفس السياق قالت أماني صبور كريمة رجل الأعمال الراحل حسين صبور، إن صلاة الجنازة على والدها رجل الأعمال حسين صبور، ستقام بمسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس.

وأضافت صبور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، منذ قليل، أنها ستكون عقب صلاة الظهر مباشرة، وأن الجثمان سيتم دفنه في مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضحت أن العزاء من المرجح سيتم على المقابر بسبب جائحة كورونا، ولم يتم تحديد موعد عزاء من عدمه، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية في صلاة الجنازة، وأثناء تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

كانت ابنة رجل الأعمال حسين صبور، قد أعلنت صباح اليوم، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، وفاة والدها.

ويعد حسين فايق صبور، أحد كبار رجال الأعمال والمعمارين في مصر والوطن العربي، وهو المهندس الذي رسم أجزاء كبيرة من المناطق العمرانية في مصر.

وغيّب الموت، رجل الأعمال الشهير حسين صبور، صباح اليوم، وهو أحد كبار المعماريين في مصر والعالم العربي، وتولى رئاسة نادي الصيد، وأيضا جمعية رجال الأعمال المصريين.

وأعلن الوفاة ابنه المهندس عمر صبور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلاً: «إنا لله و إنا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي المهندس حسين فايق صبور.. اسألكم الفاتحة».

الراحل حسين صبور؛ مهندس مصري وكان رئيسا لنادي الصيد عام 1992، أسس العديد من شركات التنمية العقارية في مصر، كما ساهم في إقامة العديد في المدن الجديدة في مصر، وشغل رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.

رأس المجلس المصري الأمريكي المشرف على إنفاق المعونة العسكرية الأمريكية لمصر خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات، والتي كانت تزيد على بليون دولار سنويًا.