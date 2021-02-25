إعلان أول نقابة لـ«مصففي الشعر» قريبا.. و«النقيب»: هنصدر «كوافرجية»

أعلن محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير، موافقة إبراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة واتحاد عام الغرف التجارية، على مخاطبة محمد سعفان وزير القوى العاملة، لتأسيس نقابة مهنية لمصففي الشعر ومراكز التجميل والتزيين.

هدف «النقابة» تطوير المهنة ومواكبة العصر

وحصلت «الوطن» على نص خطاب «الدجوي» لـ«العربي»، وجاء فيه أن الهدف من إنشاء النقابة: «تطوير المهنة بالأساليب الحديثة والتطور التكنولوجي في مواكبة العصر واستخدام المعدات، وحماية أبناء المهنة من المخاطر المهنية بأمراض مزمنة ومساندة الدولة في عمل مشروع رعاية صحية للقطاع الذي يعمل به ما يزيد عن 3 ملايين مواطن ويزيد عليه عدد الأسر التابعة لهم دون أي حماية صحية لهم ولأسرهم».

وأضاف «الدجوي»: «يحتاج القطاع لتثقيف أبناء المهنة من خلال مراكز تعليمية تواكب العملية المهنية بالتطوير المطلوب عالمياً لتوفير عمالة مثقفة ومدربة على استخدام المعدات التكنولوجية الحديثة التي تناسب السوق العربي والأوروبي، ويحتاج أبناء المهنة لحقهم الذي يكفله لهم الدستور بوجود نقابة تحميهم وتؤمنهم من المخاطر وتقوم على مساندتهم أثناء تعرضهم لأية مخاطر مهنية».

«الدجوي»: سنوفر فرصاً للعمل بالداخل والخارج

وتابع رئيس «الشعبة»: «حان وقت وجود نقابة مهنية تعمل علي ضوابط مهنية للعاملين خاصة بعد انتشار وباء كورونا للتعريف بكيفية تجنب مخاطر الوباء وضرورة وأهمية التعقيم للمنشأة والمعدات للحفاظ على صحة العاملين والعملاء من انتشار وباء كورونا أثناء عملية التعامل مع العملاء، كما يتعرض العاملين بالمهنة لأمراض مزمنة بسبب استخدام منتجات كيميائية لم يستطيع التعرف عليها لعدم ثقافته العلمية من خلال عملية التعليم الفني والتدريب التقني فضرورة النقابة لعمل معاهد علمية تابعة للتعليم الفني لتثقيف أبناء المهنة وتوفير عمالة بالداخل والخارج يتميز بها أبناء الشعب المصرى».

وأضاف أن إنشاء النقابة سيساهم في تعريف أبناء المهنة منتجات التجميل المستخدمة وكيفية تجنب المخاطر منها، ما يوفر للدولة مليارات الجنيهات من تكاليف العلاج من الأمراض المزمنة.