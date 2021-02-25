رئيس «الدولي للرماية» ونائبه يصلان القاهرة لحضور «الأطباق المروحية»

وصل رئيس الاتحاد الدولي للرماية، فلاديمير ليسين، ونائبه ألكسندر راتنيف، إلى مطار القاهرة الدولي قبل قليل، قادمين من روسيا على متن طائرة خاصة، لحضور بطولة كأس العالم للأطباق المروحية التى تستضيفها مصر في الفترة من 22 فبراير حتى 4 مارس المقبل، بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم.

واستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الدولي للرماية ونائبه في مطار القاهرة الدولي، ورافقه من قيادات مطار القاهرة الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، والدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، وجرى إنهاء إجراءات وصولهم من خلال صالة 4 بالمطار المخصصة للطيران الخاص.

وتستضيف مصر مونديال للرماية على الأطباق المروحية، في الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس، على ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بمدينة 6 أكتوبر، وتقام البطولة بمشاركة 400 رامي ورامية، يمثلون 31 دولة: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، فرنسا، الدنمارك، ألمانيا، الهند، كازخستان، المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، جنوب أفريقيا، هولندا، قطر، روسيا، السويد، سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، السنغال، أوكرانيا، كندا، كرواتيا، تشيك، إنجلترا، أيرلندا، لوكسمبرج، ليبيا، النرويج، بولندا، السودان، إضافة إلى مصر الدولة المنظمة.