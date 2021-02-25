أكثر المناطق برودة في مصر مساء اليوم: درجة الحرارة تصل لـ5 مئوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، في بيان صادر عنها، من حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وتوقع الخبراء أن يكون الطقس نهاراً مائلًا للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، والرياح معتدلة، فيما يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، أما على جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيكون الطقس دافئ يصاحبه اعتدال في حركة الرياح.

وعن حالة الطقس ليلًا، توقع الخبراء أن يكون شديد البرودة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.

كما أعلنت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة وأقل المدن درجات الحرارة، حركة الرياح وسرعتها، نسب الرطوبة، وفقًا لتوقعات خبرائها.

وترصد «الوطن»، أقل المدن درجات الحرارة، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على النحو التالي:

الأرصاد تحدد المحافظات الأكثر برودة الخميس 25 فبراير

وتشير تنبؤات هيئة العامة للأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة المتوقعة، حيث جاءت قائمة المدن الأكثر برودة، كالتالي:

كاترين

درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 05.

نخل

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

المنيا

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

أسيوط

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

الفيوم

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.

بني سويف

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

سوهاج

درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 09.

وادي النطرون

درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السلوم

درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

العريش

درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

رفح

درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

طنطا

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

المنصورة

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

القاهرة

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

سيوة

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

الاسماعيلية

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.