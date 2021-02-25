مستشفيات جديدة للأورام والحروق وتأهيل الأطفال ببني سويف

أعلن الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، اليوم الخميس، عن موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، عن ضم واعتماد ثلاثة مستشفيات جديدة، وهي مستشفى الأورام والحروق، والمركز الطبي التخصصي، والمركز القومي لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، لتضاف إلى المستشفيات الجامعية، ليتم افتتاحها في شهر مارس القادم.

وقال عميد كلية الطب إنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائيه للمستشفيات الثلاثة، بتكلفة 200 مليون جنيه لمستشفى الأورام والحروق، بخلاف قيمة الأرض، التي تبرعت بها جمعية أصدقاء مرضى المستشفى، عن طريق مؤسسة مصر الخير، وتكلف المركز القومي للأطفال ذوي الإعاقة، الذي يُعتبر الأول من نوعه 10 ملايين جنيه، على أرض الجامعة شرق النيل، بالتعاون مع مؤسسة الرضا الخيرية.

أما المركز التخصصى فيعمل بالفعل منذ سنوات، كوحدة تابعة للمستشفى الجامعي، وقد تم فصله كمستشفى مستقل، بعد إضافة خدمات تشخيصية وعلاجية إليه، وكذلك المبادرات الرئاسية.

وتابع أن الدولة المصرية والقيادة السياسية جادة وبشكل كبير تجاه تطوير المستشفيات وزيادة عددها، ومنها المستشفيات الجامعية، مؤكداً أن هناك اهتمام كبير تجاه ذلك، وكذلك الدعم الكبير من رئيس جامعة بني سويف، الدكتور منصور حسن، سواء دعم مادي أو لوجستي لدى الجهات المعنية بالدولة، مشيراً إلى أنه من المتوقع افتتاح تلك المستشفيات خلال شهر مارس القادم.

وأكد الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى الجامعي، أن العمل سيبدا في المستشفيات الجديدة فور الانتهاء من التجهيز وشراء كافة الأجهزة اللازمة، حيث تم الانتهاء من شراء نسبة كبيرة من الأجهزة اللازمة لقسم الحروق وقسم الأورام، بتكلفة 23 مليون جنيه، ويجري إعداد الأطقم الطبية والتمريضية اللازمة لبدء العمل الفعلي.

ومن جانبه، قال رئيس جامعة بني سويف، الدكتور منصور حسن، إن الجامعة لا تدخر جهداً نحو توفير خدمة طبية متميزة، وتخصصات غير موجودة بالمحافظة، لخدمة أهالي بني سويف بصفة خاصة، وأبناء الصعيد بصفة عامة، في ظل توفير تلك الخدمات بالمجان.