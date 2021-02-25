«الموج الأزرق» يجتاح التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا

كشف الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا «تشامبيونزليج»، التابع لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن تشكيلة الأسبوع المثالية لذهاب دور الـ16 من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

وسيطر لاعبو مانشستر سيتي الإنجليزي على التشكيلة المثالية هذا الأسبوع في دوري الأبطال، بتواجد 4 لاعبين، فيما تواجد 3 لاعبين من ريال مدريد الإسباني، ولاعبان من تشيلسي الإنجليزي، ومثلهما لبايرن ميونيخ الألماني.

وشهد هذا الأسبوع إقامة 4 مباريات في ذهاب منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث فاز ريال مدريد على مضيفه أتالانتا الإيطالي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين بإيطاليا.

فيما فاز مانشستر سيتي على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الجانبين على ملعب «بوشكاش آرينا» بالمجر.

واكتسح بايرن ميونيخ نظيره لاتسيو الإيطالي بنتيجة 4-1 على ملعب الأولمبيكو، وفاز تشيلسي على أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب «أرينا ناسيونالا» بإسبانيا.

وجاءت التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع في دوري الأبطال على النحو التالي:-

حارس المرمى: إدوارد ميندي «تشيلسي».

خط الدفاع: كايل ووكر «مانشستر سيتي»، رافائيل فاران «ريال مدريد»، أنطونيو روديجر«تشيلسي»، فيرلاند ميندي «ريال مدريد»، جواو كانسيلو «مانشستر سيتي».

خط الوسط: جمال موسيالا «بايرن ميونيخ»، لوكا مودريتش «ريال مدريد»، برناردو سيلفا «مانشستر سيتي»، ليروي ساني «بايرن ميونيخ».

خط الهجوم: جابرييل خيسوس «مانشستر سيتي».

جدير بالذكر أنه من المقرر إنطلاق مباريات إياب دور الـ16 من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا في التاسع من شهر مارس المقبل.