باسم المنطقة.. الخريطة الكاملة لانقطاع المياه في القاهرة والجيزة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع المياه عن منطقتي بولاق الدكرور وأبو قتاتة بمحافظة الجيزة، بسبب تحويلات الخطوط المتعارضة مع تنفيذ قواعد كوبري محور ترعة الزمر، إضافه إلى انقطاع المياه في محافظة القاهرة، بمناطق «جميع مراحل زهراء مدينة نصر- الألفينات 2000- الأربع آلاف- بعض مناطق مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقا)»، لأعمال إنشاءات كوبري الميثاق.

قطع المياه عن منطقتي بولاق وأبو قتاتة بالجيزة غدا

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيرة، انقطاع المياه عن منطقتي بولاق الدكرور وأبو قتادة، لمدة 6 ساعات، وذلك من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة، حتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت.

تحويلات الخطوط المتعارضة مع تنفيذ الكوبري

وأرجعت الشركة الانقطاع، إلى تحويل خط مياه الشرب قطر 400 مم، ضمن تحويلات الخطوط المتعارضة، مع تنفيذ قواعد كوبري محور ترعة الزمر بالمنطقة، أمام قسم بولاق الدكرور.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.

قطع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة

في السياق ذاته، أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق «جميع مراحل زهراء مدينة نصر- الألفينات 2000- الأربع آلاف- بعض مناطق مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقا)»، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم بعد غد السبت، وحتى الثامنة مساء اليوم ذاته، ولمدة 10 ساعات.

إنشاء كوبري الميثاق

وقالت الشركة في بيان أن الانقطاع يرجع لأعمال انشاءات كوبري الميثاق والذي يستلزم تغيير مسار خط المياه قطر 600 مم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

توفير سيارات للمناطق المتأثره

وأكدت الشركة، أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، يمكن طلبها بالاتصال على رقم 125 من التليفون الأرضي.