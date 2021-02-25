محامي طبيب ميكروباص الزقازيق: ندرس الاستئناف على الحكم

أكد المحامي السيد سلامة، الموكل بالدفاع عن طبيب الزقازيق المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص بمدينة الزقازيق، في محافظة الشرقية، أن الدفاع يدرس الاستئناف على الحكم الصادر ضد الطبيب، بالحبس سنة مع الشغل، مع إيقاف التنفيذ.

وأضاف محامي طبيب ميكروباص الزقازيق، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا يوجد دليل مادي أو معنوي على الجريمة، ما ينفي وقوع جريمة من الأساس.

وقضت محكمة جنح الزقازيق، برئاسة المستشار محمد هاشم، رئيس المحكمة، وخالد خضير وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف عبدالمنعم، وأحمد عادل، وأحمد مهدي، بمعاقبة الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص بالزقازيق بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم.

وجاء في منطوق الحكم: حكمت المحكمة حضورياً، بعد الاطلاع على المواد 287 و306 مكرر، فقرة «أ» من قانون العقوبات، وعملاً بنص المادتين 32 و55 من قانون العقوبات حبس المتهم سنة مع الشغل، وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ الحكم.

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إن ما لقاه المتهم من إجراءات ضبط وحبس احتياطي، كفيلة بردعه وعدم معاودته ارتكاب ذلك السلوك، وفقاً لما أحاطت به عن بصر وبصيرة، من ظروف وملابسات تلك الدعوى، وباستحضار غاية المشرع من منظور العقوبة على الجاني، فلم يبتغي منها الإيذاء، وإنما بقصد الإصلاح والتهذيب.

وكان اللواء ابراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عاماً، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع، لاتهامه بارتكاب «فعل غير أخلاقي» داخل الميكروباص.

انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، واتهمت الفتاة الطبيب بأنه ارتكب فعلاً غير أخلاقياً، أثناء استقلال الميكروباص، ووقوفه ناحية المقعد الذي تجلس عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بإحالة الطبيب للمحاكمة.