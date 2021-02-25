أكاديميون: الانفجار السكاني أخطر من الإرهاب ويجهض كل جهود التنمية

ناقش المجلس الأعلى للثقافة، قضية الزيادة السكانية «أبعادها والحلول المطروحة»، التي تنظمها لجنة الجغرافيا بالمجلس.

وقال الدكتور السيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية ومقرر لجنة الجغرافية بالمجلس الأعلى للثقافة، إن المشكلة السكانية تكمن في عدم التوازن بين زيادة السكان بسرعة كبيرة تفوق بكثير زيادة مواكبة من الموارد، أو ما يسمى بالاكتظاظ السكاني، بمعنى أن المواد لا تكفي الأعداد الكبيرة من السكان.

وأضاف: كما تبرز المشكلة بشكل أكبر، مع سوء التوزيع الجغرافي، ما يؤدي إلى الانفجار السكاني، الذي يعتبر مشكلة أخطر بكثير من الإرهاب، إذ أنها تلتهم كل جهود التنمية التي تبذلها الدولة فتبدو الخدمات متدنية.

وتابع الحسيني، خلال الندوة التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان «قضية مصر السكانية»، لحسن الحظ أن هناك صحوة من الحكومة في الخمس سنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن أعراض مشكلة الزيادة السكانية، كثيرة ومنها عدم كفاية الموارد الاقتصادية، وتدني مستوى المعيشة والزحام الشديد، العشوائيات وأطفال الشوارع، وتدني مستوى الخدمات.

وأشار مقرر لجنة الجغرافيا، إلى أن أبعاد المشكلة نحن نعيش في رقعة صغيرة من مساحة مصر، وهي مساحة ثابتة لا تتجاوز 5% من مساحة القطر، يحتشد عليه 98.5% من سكان مصر، منوها بأن هذا الوضع الذي استمر لآلاف السنين لم يمثل مشكلة، وبلغ النمو إلى نحو 2.2 مليون طفل سنويا بما يعادل سكان دويلة صغيرة، وكل 10 سنوات، نزيد دولة من الحجم المتوسط، يحتاجون متطلبات الحياة الكريمة، بسبب زيادة معدلات الخصوبة عند المرأة المصرية، مضيفا بتعقيب مقتبس من الدكتور جمال حمدان «التناسل في هو النشاط الرياضي للرجال في مصر»

واستعرض الحسيني، الحلول التي اتبعتها بعض الدول التي مرت بالمشكلة نفسها في الهند وغيرها، والتي تعتمد على تفعيل تشريعات وتخصيص جوائز ووظائف، أو توقيع عقوبات على المخالفين.

وشدد الحسيني، على ضرورة التدخل الحكومي بإرادة سياسية جادة وحاسمة في التصدي لمعالجة هذا النمو غير المنضبط، الذي لم تجرؤ عليه أي حكومة منذ الستينيات.

وعن إطار الحلول، لفت إلى وضع الخطة الاستراتيجية لتنمية نصر عام 2014، شهدت الدولة في السنوات الخمس الأخيرة، عددا من المشروعات الضخمة، ومشروعات الرعاية الصحية (مبادرة 100 مليون صحة)، مشروع استصلاح المليون ونصف فدان، وغيرها من المشروعات التي تهدف لتعظيم الموارد، وبناء مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة.

وقالت الدكتورة فيروز حسن، أن النمو لدينا يتراوح بين 2.5 إلى 3% وهي نسبة تحتاج إلى نمو اقتصادي من 5. 7 إلى 9%، مضيفة: المشكلة السكانية تؤدي أيضا إلى ما يسمى بالاجهاد المائي، بسبب قلة نصيب الفرد، الذي انخفض نحو 20%، كما تتسبب المشكلة أيضا في قلة الأراضي الزراعية بسبب الزحف السكاني على حساب المساحات الخضراء الأراضي الزراعية، ما يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية بسبب الزيادة السكانية وكذلك زحام الشوارع وزيادة اعداد السيارات.

وأشارت إلى أنه نجم عن المشكلة، العديد من الأمراض، ومنها سوء التغذية والمعاناة من التقزم، والأنيميا وفقر الدم، متابعة: هناك مشكلة ظهرت مع النمو الحضري العشوائي، فظهرت العشوائيات، رغم الدولة تبذل جهودا جبارة لمعالجة ظاهرة العشوائيات.

الدكتور عبدالمسيح سمعان، تحدث عن مفهوم التربية السكانية لكي ننظر إلى المشاة نظرة أخرى، التربية السكانية أحد الروافد لكبح جماح الزيادة السكانية، وتم تنفيذ أول برنامج للتربية السكانية في الهند، كما نظمت هيئة الأمم المتحدة، مؤتمر لضبط مسألة الزيادة السكانية، وركز المؤتمر على المسؤولية الفردية، كما نظمت المنظمة الدولية مؤتمر دولي للهدف نفسه في 1984.

وتابع عبدالمسيح في كلمته: التربية السكانية تعني تعليم السكان قضايا السكان لفهم المشكلة وأبعادها لإيجاد حلول حقيقية، والتربية السكانية تنطلق من قناعة الفرد بالرغبة في اتخاذ القرار ليطمح للعيش لتحسين نوع الحياة عند الفرد والأسر والمجتمع.مشيرا إلى أن المؤسسات المنوط بها تحقيق أهداف التربية السكانية التعليم النظامي المدارس والجامعات، وسائل الإعلام، المؤسسات الدينية.