آسر ياسين: تفوقت بالإسكواش والهندسة لأكون مثل أبي

قال الفنان أسر ياسين، إنه تفوق وحصل على درجات عالية في المرحلة الثانوية حتى يوافق والده على إلحاقه بالجامعة الأمريكية، وحصل في السنة النهائية على 100% من مجموع الثانوية حينها، بالشعبة العلمية.

وأضاف «ياسين»، خلال استضافته ببرنامج «السيرة» والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع على فضائية «DMC»، أنه كان يتم معاملته باعتباره شخصية كبيرة للعائلة لأنه أكبر الأبناء، وكانت تجرب فيه والدته كل شئ كونه الطفل الأول لها: «ماكنوش أشرار، ولكن ربوا فيا أولويات ومسؤولية التصرف على طول، وده ليه علاقة أني اتربيت كده وبسبب دراستي للهندسة خلتني عملي أكتر».

وأوضح أن قدوته في الحياة كانت والده، حيث كان يقوم بلعب رياضة الإسكواش ونجح فيها، كما كان والده مهندسا وسعي هو الأخر للالتحاق بكلية الهندسة، كما كان يعشق مادة الرياضيات، ما ساعده كثيرا في دراسته للهندسة.

وأكد أنه وفي إحدى المرات كان يعمل والده بين محافظة السويس ومدينة العين السخنة، وقام بتجربه للطيران عبر «المخدات» وفشل مرارا وسقطت أرضًا، لافتا إلى أنه يرى أبنه الأصغر هو الأقرب له في أعماله وتصرفاته، وهو حاليا في عمر الـ10 أشهر: «أنا مش عارف كانوا مستحملين كل ده إزاي».

وأشار إلى أن والدته نجحت في السيطرة عليه وأخيه بعدما سافر والدهما للخارج للعمل لسنوات عدة: «كنا ساكنين في مدينة نصر وكانت بتودينا التمارين في نادي مدينة نصر ونادي الشمس، وكانت بتسوق لفترات طويلة علشان تودينا التمارين».