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مصادر: استهداف فصيل إيراني بسوريا مرتبط بهجمات على أهداف أمريكية بالعراق

كتب:

حسن رمضان
02:07 ص | الجمعة 26 فبراير 2021
عاجل..استهداف فصيل إيراني بسوريا مرتبط بهجمات على أهداف أمريكية

عاجل..استهداف فصيل إيراني بسوريا مرتبط بهجمات على أهداف أمريكية

قالت مصادر، إن استهداف الفصيل الإيراني في سوريا، مرتبط بالهجمات على أهداف أمريكية بالعراق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان مسؤولون أمريكيون، أوضحوا في وقت سابق لوكالة «رويترز» للأنباء، أن  واشنطن نفذت ضربة جوية استهدفت فصيلا مدعوما من إيران في سوريا.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعطى موافقته لشن غارة على الفصيل الإيراني في سوريا.

وفي 22 فبراير الجاري، قال الجيش العراقي، في بيان، إن صاروخين على الأقل سقطا في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية «بغداد» شديدة التحصين لكنهما لم يتسببا في وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

والمنطقة الخضراء، التي تضم السفارات الأجنبية والمباني الحكومية، هدف متكرر للصواريخ التي تطلقها جماعات، قال مسؤولون أمريكيون وعراقيون إنها مدعومة من إيران.

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