شاب يهشم رأس خاله بعد مشاهدته داخل المنزل مع زوجته

نجحت مباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث، في كشف غموض الاعتداء على عامل زراعي داخل غرفته في مزرعة بالكيلو 75 طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، وهو ما أدى لتهشم رأسه وإصابته بكسر في قاع الجمجمة.

وأثبتت التحريات الأولية، أن نجل شقيقته وراء ارتكاب الواقعة، بسبب ضبط المجني عليه للمتهم وزوجته في وضع مخل للآداب، وتم التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من مستشفى زايد، بوصول عامل زراعي مصاب بكسر في قاع الجمجمة وجروح متعددة بالوجه، بادعاء تعدي بمزرعة في الكيلو 75 طريق «القاهرة - الإسكندرية».

وبالانتقال والفحص، وسؤال 3 من العمال بالمزرعة، من بينهم نجل شقيقته الذي ادعى أنه سمع صوت تشاجر في غرفة خاله، فأيقظ الآخرين ووجدوه ملقى أرضا، فقاموا بنقله للمستشفى، وعقب ذلك فوجئوا باشتعال النيران في غرفته.

وجرى تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم سامح بدوي، رئيس مباحث منشأة القناطر.

علاقة محرمة بين المجني عليه وزوجة القاتل

وكشفت التحريات عدم صحة رواية ابن شقيقته، حيث توصلت إلى أن نجل شقيقة المجني عليه مرتكب الواقعة، وذلك لاكتشاف خاله وجود علاقة مع زوجته، فتعدى عليه بالضرب على رأسه بفأس.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الفأس المستخدم في الواقعة.

وقال المتهم إنه يعمل في المزرعة مع خاله المسؤول عن المزرعة في غياب صاحبها، موضحا أن خاله يقيم في غرفة بالمزرعة برفقة زوجته، وأنه نظرا لتردده الدائم على تلك الغرفة بصفة القرابة، نشأت علاقة غير شرعية مع زوجة خاله.

وتابع المتهم بأنه يوم الواقعة شاهده المجني عليه أثناء تواجده مع زوجته في وضع مخل للآداب، وحاول المجني عليه التعدي عليه وقتله، ولكنه بادره بالضرب بالفأس على رأسه حتى سقط على الأرض وسط بركة من الدماء، ثم عاد للجلوس مع العمال.

وبعد فترة ذهب إلى الغرفة وادعى قيام مجهولين بقتل خاله، ولكنه كان على قيد الحياة، فتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات.