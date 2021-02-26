افتتاحات اليوم.. 23 مسجدا جديدا بـ5 محافظات  

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم، 23 مسجدا جديدا في خمس محافظات هي «البحيرة والفيوم والأقصر والمنوفية والشرقية»، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، حيث أكدت الأوقاف أن إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م وحتى اليوم 934 مسجدًا.

وجاءت المساجد التي يتم افتتاحها اليوم كالتالي:

مديرية أوقاف الأقصر

1. مسجد بلال بن رباح بنجع خليدي بمنشأة العماري.

مديرية أوقاف الشرقية

2. مسجد الكبير أبو سلطان بإدارة أبو حماد.

3. مسجد البوري بالفرايحة أولاد صقر.

مديرية أوقاف الفيوم

4. مسجد المدينة الصناعية بندر طامية.

5. مسجد التقوي بدوار الوابور بالعزيزية.

6. مسجد الإخلاص بالجالي طامية.

7. مسجد محمد رياض بفانوس.

مديرية أوقاف المنوفية

8. مسجد الشيخ غريب المعداوي بمركز أشمون.

مديرية أوقاف البحيرة

9. مسجد الشلبي بقرية 8 بإدكو.

10. مسجد زراعة بقرية 7 بإدكو.

11. مسجد الرجال بقرية كوم بلال.

12. مسجد عزبة قنديل بإيتاي البارود.

13. مسجد أبو القاسم الملهطاني بدمنهور غرب.

14. مسجد النور مدخل أبو الشقاف بحوش عيسى.

15. مسجد الطنطاوي الغربي البساتين بدمنهور غرب.

16. مسجد الوسط بمنشأة الوكيل بمركز دمنهور.

17. مسجد الوسطاني إبيا الحمراء بمركز الدلنجات.

18. مسجد عباد الرحمن بجع غرابيل المسين الدلنجات.

19. مسجد التوحيد بعزبة لطفي كوم اشو كفر الدوار.

20. مسجد مظهر بقرية مظهر زاوية غزال بدمنهور.

21. مسجد الشهداء بقرية بادم غزال دمنهور.

22. مسجد السراح بقرية العلامية الكبرى.

23. مسجد ع المأمور العمرية بدمنهور.