اشحن باقتك.. 3 نصائح للطلاب تحسبا لـ «وقوع السيستم» أثناء الامتحانات

يعتمد ألاف الطلاب حاليًا بشكل أساسي على الإنترنت «التابلت» في المذاكرة، وأيضًا الدخول عن طريقه لإداء الامتحانات، والتي تبدء غدًا السبت، لطلاب صفوف النقل بمدارس نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، والتعليم والتدريب المزدوج والسنوات الخمس، بحسب ما أعلنت وزار التربية والتعليم.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير 3 نصائح للطلاب قبل دخول الامتحان تحسبًا للتعرض لأي مشاكل تقنيه قد تحدث أثناء الامتحانات.

«فحص التابلت»

يقول المهندس إسلام خالد خبير تكنولوجيا المعلومات، إن أولى تلك النصائح هي «فحص التابلت»، بمعنى التأكد من أن البطارية مشحونة بشكل كامل، إلى جانب التأكد من عمل البيانات وتشغيلها، والأهم أيضا ضبط الإضاءة جيدًا لعدم اجهاد العين، وإغلاق خاصية الموقع والبلوتوث للحفاظ على عمر شحن البطارية لوقت أطول.

«التأكد من شحن باقة البيانات»

وأضاف خالد، أن النصيحة الثانية هي «التأكد من شحن باقة البيانات» على شريحة «التابلت» وعدم الاعتماد على الاتصال بالإنترنت، عبر «الواي فاي»، مشيرًا إلى أن شركات الاتصالات، قدمت عروضًا لطلاب المدارس، منها باقة «أورنچ GO تعليم»، المخصصة فقط للطلبة الحاصلين على «تابلت» التعليم المصري مقدم من وزارة التربية والتعليم، بسعر 1000 ميجا إنترنت على المواقع التعليمية بـ 5 جنيه فقط.

«فرغ ذاكرة التابلت قليلاً لتسريع أدائه»

وقدم خالد النصيحة الثالثة والاخيرة وهى «فرغ ذاكرة التابلت قليلاً لتسريع أدائه»، موضحًا أن إفراغ الذكرة الداخلية، من الصور والفيديوهات التي لا فائدة منها ستحن من سرعة استجابة «التالبت» لما يحتاجه الطلاب.

وطمأنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جميع الطلاب وأولياء الأمور، بشأن كفاءة الإنترنت في مصر، بشكل يفي بإجراء الامتحانات «أون لاين» اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى أن ظاهرة «وقوع السيستم» لن تتكرر.

البنية التحتية للإنترنت قادرة على استيعاب جميع الطلاب

وقالت مصادر في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات لـ«الوطن» إن البنية التحتية لشبكة الاتصالات قادرة على استيعاب جميع الطلاب في مصر، وأن «المصرية للاتصالات» زودت بعض القرى بكابلات إنترنت من الألياف الضوئية، وأخرى كابلات نحاس وكابلات هوائية، ضمانا لأداء الطلاب الامتحان بكل سهولة ويسر.