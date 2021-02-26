تفاصيل تهشيم عظام موظف بسبب «قايمة الزواج» في الوراق

تحولت جلسة الأتفاق بغرفة فى شقة بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة، من إنهاء ترتيبات زواج فنى بشركة بترول بالبحر الأحمر، من فتاة بالوراق إلى معركة طاحنة، انتهت بوصول الأول الى مستشفى الشروق بالمهندسين بين الحياة والموت وقد تحطمت عظامه.

واتهم المجنى عليه خطيبيته وأسرتها بإلقائه من النافذة فى الطابق الثالث، بسبب اعتراضه على التوقيع على قائمة منقولات الزوجية، حيث تطور الأمر إلى مشاجرة اعتدى أخوال خطيبيته، عليه بالضرب وإلقائه من الطابق الثالث، حتى سقط على الأرض مصابًا بكسور متعددة وتم نقله للمستشفى.

المجنى عليه: «حاولوا إجباري على التوقيع على قائمة المنقولات الزوجية»

سجل محضر قسم شرطة الوراق تفاصيل الواقعة من واقع أقوال المجنى عليه، قائلا:«أنا جيت من شغلى فى البحر الأحمر قبل القعدة بيومين، وكلمت خطيبتى وأهلها عشان نتفق ، على ترتيبات الزواج».

وأضاف المجني عليه أنه توجه إلى بيت خطيبيته ، فى شقتها بمنطقة الوراق، وكان ذلك بحضور خطيبيته، ووالدتها وشقيقها وشقيقتها واثنين من أخوالها، وحاولوا خلال الجلسه إجباره على التوقيع على قائمة منقولات زوجية بمبلغ كبير لكنه اعترض واتهمهم بالغش فنشبت بينهم مشاجرة.

القبض على الأسرة

وتابع المجنى عليه فى أقواله أن المشاجرة انتهت بالأعتداء عليه بالضرب، وإلقائه من النافذة من الطابق الثالث، فسقط مصابًا بالعديد من الكسور وتم نقله للمستشفى، متهمًا خطيبيته وووالدتها وشقيقها وشقيقتها واثنين من أخوالهها بارتكاب الواقعة والاعتداء عليه.

وتحركت قوة أمنية تحت اشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة واللواء مدحت فارس نائب مدير الادارة العامة للمباحث والقت القبض على المتهمين.

بلاغ من المستشفى

وتبين من تحريات العقيد أحمد الوليلى مفتش مباحث شمال الجيزة، و المقدم هانى مندور رئيس مباحث الوراق، أن هناك بلاغ من مستشفى الشروق بالمهندسين بوصول فني بشركة بترول في البحر الأحمر مصاب بكسور متفرقة بالجسم، بإدعاء قيام خطيبته و أسرتها بدفعه من الطابق الثالث بشقتهم بالوراق.

الأسرة: «المجنى عليه قفز للهرب من النافذة»

أنكرت خطيبة المجنى عليه و والدتها و شقيقها و شقيقتها و اثنين من أخوالها دفعه من الشباك، و اعترفوا بحدوث مشاجرة بسبب خلاف على القايمة والمنقولات، مؤكدين أنه حاول الهروب من الشباك، و تسلق نزولً، إلا أنه سقط من أمام شباك الدور الأول، وحدثت إصابته .