إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنوفية

شنت الأجهزة التنفيذية بالمنوفية حملات موسعة مطلع الأسبوع الجاري، للتعامل الفوري مع كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حفاظاً على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات المحافظ، إبراهيم ابو ليمون.

وقال المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إنه خلال الفترة من 20 وحتى 26 فبراير الجاري تم تنفيذ إزالة فورية لعدد 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالي مساحة 9 قيراط و10 أسهم، وإزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز أشمون، و4 حالات بمركز قويسنا وكذا تنفيذ إزالة فورية لـ3 حالات تعد بمركز شبين الكوم، وأضاف أن الحملات أزالت حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز بمركز السادات.

وأكد وكيل وزارة الزراعة استمرار إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة برصد أي مخالفات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حزم لأى حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية.

فيما أكد محافظ المنوفية عدم التهاون في حق الدولة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات فى المهد حفاظا على حقوق وهيبة الدولة