حظك اليوم السبت 26-2-2021 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم الكثير من محبي علم الفلك بمطالعة الأبراج اليومية الخاصة بهم، وتنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات مختلفة وهي: مائية، هوائية، ترابية، نارية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 26 فبراير لجميع الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك وتأخذ قسطا وافرا من الراحة ولا تهمل أي عارض.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في منزلك الثاني عشر مما يدفعك للانعزال ومع ذلك تلاحظ كل صغيرة وكبيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع داعم مما يساعدك اليوم أن تقدم كل ما بوسعك كي تحصل على تقدير الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تدعمك وقد يجعلك ذلك تشعر اليوم بالرضا وتضع الأمور في مسارها الصحيح.

ومن أبرز مشاهير برج الثور فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنافر الشمس مع القمر المكتمل يدفعك لعدم التساهل وعليك بالسيطرة على انفعلاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر المكتمل معاكسان وقد تقلق اليوم بشأن علاقةٍ ما وعليك أن تقاوم الشكوك والظنون.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل العلاقات يدفعك لإظهار ما لديك من أفكار ويُستمع إليك بشغف.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمدك اليوم بالكلمات المناسبة لكل موقف.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان دوللي شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 2 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل المال والوقت ليس مناسبا للمغامرة والتبذير وعليك اليوم أن تتأنى في قراراتك المهنية والشرائية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

عطارد في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تجتهد في الحفاظ على اللباقة والتركيز في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر المكتمل في برجك مما يجعلك تميل للعصبية والتهور.. انتبه.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تأن اليوم في انفعالاتك.. إن مواجهة الشمس تدفعك للتسرع في الغضب أو في قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزلك الثاني عشر مما يجعلك تميل اليوم للانعزال قليلا، ومن المهم ألا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم تنافر الشمس والقمر يطالبك أن تهتم بصحتك وأن تتحكم أيضا في حساسيتك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الأصدقاء مما يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل، ثق بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في منزل الحب يساعدانك على التعبير عما بداخلك من مشاعر وتعيش أجواء عاطفية حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان مدحت صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اعتمد على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة لتجعل المحيطين بك يحترمون آرائك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل معاكس وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقة مع الأحباب أو الأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية مايلي سايرس، ويوافق تاريخ ميلادها 23 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الحظ يساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة وتدفعك الأفلاك للخوض في مغامرة جديدة وشيقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في منزل العلاقات يساعدانك أن تتفهم مشاعر الآخرين وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل المدخرات ينصحك باتباع الخشونة والحذر في إدارتك لأعمالك ونفقاتك وأموالك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزلك الثاني وعليك أن تتجنب الصدام مع الأحباب والأهل والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمواجهة برجك يشوشك وقد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك وعليك أن تدرس الأمور بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تخلَّ اليوم عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة العالمية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.