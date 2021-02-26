نظم وقتك ونم جيدا.. 10 نصائح للطلاب قبل بدء الامتحانات

كثيرا ما يعاني الطالب قبل بدء أي امتحانات من الخوف والقلق، سببها قلة الثقة بالنفس، وتقلل نسبة تركيز الطالب في الإجابة على أسئلة الامتحان، حتى في حالة حرصة على مراجعة المقرر الدراسي أكثر من مرة، لذلك يجب على الطالب اتباع عدد من الخطوات التي تزيد من ثقته بنفسه، وتؤهله بشكل جيد للامتحانات.

تنطلق غدا امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب صفوف النقل، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة الطلاب، أهمها تعقيم لجان الامتحانات.

الحديدي: تحقيق 20% من المهام يزيد من دافعية الإنجاز

ترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز 10 خطوات يجب على الطالب اتباعها جيدا قبل دخول لجنة الامتحانات، حسبما كشف عنهم الدكتور شيماء الحديدي، مدرسة المناهج بجامعة الإسكندرية:

1- يجب على الطالب وضع جدول مناسب موزع بشكل جيد على الساعات المتبقية لدخول الامتحان، يساعده على تنظيم الوقت وزيادة قدرته على الإنجاز.

2- ضرورة وضع خطة علمية في صورة مهام يجب على الطالب إنجازها وفقا لأهميتها.

3- وضع علامة أمام كل مهمة ينجزها الطالب، فكلما زادت علامات الإنجاز، كلما زادت دافعيته للإنجاز.

4- كلما استطاع الطالب تحقيق 20% من المهام التي وضعها لنفسه لاستذكار المواد، كلما تحقق 80% من دافعيته للإنجاز.

5- سرعة إنجاز الطالب للمطلوب منه في مراجعة المواد له أثر بالغ في زيادة الرغبة في العمل وتعزيز دافعيته للمذاكرة.

6- يجب على الطالب مراجعة دروسه بشكل منظم بحيث يستوعب أهم الأفكار الرئيسية للموضوع ثم الانتقال للتفاصيل حسب أهميتها ووزنها النسبي في المنهج.

7- يجب البعد عن وسائل التواصل الاجتماعي وإغلاق الهواتف التي تهدر الوقت وتشتت الانتباه.

8- الإجابة عن اختبارات سابقة للتعرف على طبيعة الأسئلة وكيفية صياغتها، فضلاً عن التدريب على أفكار متعدد ومحاولة الالتزام بالوقت المحدد للاختبار.

9- الحرص على تناول طعام صحي ومفيد يزيد من قدرة الطالب على التركيز.

10- أخذ قسط كافي من الراحة والنوم ليلة الامتحان ما يعزز اليقظة الذهنية ويزيد من التركيز.