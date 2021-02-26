الخروف «باراك» يستعيد بصره بعد تخليصه من 35 كيلو من الصوف

استعاد خروف بري عثر عليه في غابة أسترالية بصره، بعد تخليصه من الصوف السميك والثقيل الذي كان يغطيه، ويزن 35 كيلو جرامًا، إذ أجريت له أول عملية جز منذ خمس سنوات.

وعثر على «باراك» في غابة بولاية فيكتوريا، حيث نٌقل إلى مأوى للحيوانات شمال ملبورن، على ما أفادت الجمعية التي اعتنت به، في مطلع شهر فبراير الماضي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» .

وقالت مؤسِسة جمعية «إدجاردز فارم سانكتشواري ميشن» بام أهيرن لقناة «ناين نيوز» الإخبارية إنها لم تصدق أن ثمة بالفعل خروفا يعيش تحت كل هذا الصوف».

وأوضحت أن باراك كان خروفا صغيرًا ضل طريقه ولم يعد إطلاقاً، ولهذا السبب لم يكن صوفه يُجزّ على مدى نحو 5 سنوات.

ويفترض جز صوف الخراف مرة واحدة على الأقل في السنة، توخياً لتأمين راحتها، وإلا يصعب عليها البقاء على قيد الحياة، وخصوصاً في أستراليا حيث الصيف حار وجاف.

ومع ذلك، لم يحقق باراك الرقم القياسي العالمي الذي سجله «مواطنه» كريس الذي نفق منذ فترة، إذ تصدر هذا الأخير عناوين الصحف عام 2015 عند قص صوفه الذي كان وزنه يبلغ نحو 41 كيلوجراما، إلا أن الخروف باراك نجح في تعويض معاناته بالشهرة التي حصدها، إذ استقطب مقطع الفيديو الخاص به أكثر من مليونين ونصف مليون مشاهدة على تطبيق «تيك توك».