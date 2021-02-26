«القومية للقاهرة التراثية» تناقش مقترح إدارة حديقة الأسماك

اجتمعت اللجنة القومية للقاهرة التراثية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بمقر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بقلعة صلاح الدين، لمناقشة مقترح الحفاظ وإدارة حديقة الأسماك، وعرض خريطة ترسيم حدود ممتلك التراث العالمي لمنطقة القاهرة التاريخية المعتمدة من المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية، وكذلك عرض أسس واشتراطات الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة بمحافظة القاهرة، كما تم عرض الموقف التنفيذي لتطوير القاهرة التراثية.

وحضر الاجتماع مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس اللجنة، مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، محافظ القاهرة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى المهندس محمد أبوسعدة، رئيس اتحاد البنوك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عضو مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، المستشار التنفيذي لصندوق مصر السيادي، رئيس قطاع الإستراتيجية صندوق مصر السيادي، مدير الأستثمار صندوق مصر السيادي، رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية، ومدير عام الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة.

تاريخ حديقة الأسماك:

وتوجد حديقة الأسماك أو الجبلاية، في الزمالك في شارع الجبلاية بالقاهرة، أنشأها الخديوي إسماعيل في سنة 1867، حيث تعتبر من أفضل الحدائق التي أنشئت في عصر الخديوى في القاهرة، وتتبع إدارة حديقة الحيوان بالجيزة من سنة 1902.

تبلغ مساحتها مضافًا إليها مجموعة الحدائق النباتية المجاورة لها نحو تسعة أفدنة ونصف الفدان.

وقد قامت بإصلاح 24 حوضا لعرض 33 نوعًا من الأسماك النيلية فيها قبل افتتاح الحديقة للجمهور رسميًا في 21 نوفمبر 1902، أغلقت الحديقة في سنة 1965 لفترة طويلة، للتصليح وتم تجديدها واشرف على التصليح جهات علمية وهندسية تابعة لوزارة الزراعة المصرية، وأعيد افتتاحها في سنة 1983.