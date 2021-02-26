طفلا «شهيد الأرض» بنجع حمادي يطالبون بالقصاص بلافتة

في مشهد حزين يدعو إلى التعاطف وطلب العدالة الناجزة، رفع طفلان لافتة من أمام أراض زراعية في نجع حمادي، لافتة مكتوب بها «الإعدام لمن قتل ابي»، الذي توفي على أرضه الأسبوع الماضي متأثر بطلق ناري في رأسه من قبل أشخاص طالبهم بأرضه بعدما دفع فيها تحويشة عمره في الغربة.

ونشر عدد من رواد موقع «فيسبوك» صورة ابني العامل وهم رافعين اللافتة، واستخدمو «هاشتاج» #الإعدام_لقتلة_شهيد_الأرض .

ويبلغ القتيل عمر علي من العمر نحو 46 عاماً، وكان ضحية نصب لعدد من الأشخاص أشترى منهم أرضاً ورفضو تسليمها وخلال مطالبته بها قتلوه عليها، وأطلق عليه الأهالي لقب «شهيد الأرض» وطالبوا بسرعة ضبط المتهمين.

وكانت الأجهزة الأمنية في قنا تمكنت من ضبط المتهمين الاثنين بقتل عامل بطلق ناري في الرأس خلال مطالبته بأمواله أو تسليمه أرضه، كما تبين أنهما نصّابان، وقررت النيابة العامة حبسهما.

وكان اللواء، محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بضبط المتهمين الرئيسين في واقعة قتل مواطن داخل مزرعة في نجع حمادي، وهما: «منتصر.ر»، و«سعيد.خ»، الذان نصبا على المجني عليه وقتلاه.

وتوصلت تحريات المباحث الأولية إلى أن المجني عليه كان يعمل في السعودية منذ عدة أعوام، وعاد إلى قريته منذ شهر، جمع خلال تلك السنوات أموالاً اشترى بها أرضاً زراعية ودفع ثمنها لعدد من الأشخاص.

ومنذ أيام وسّط المغدور أشخاصا لدى من اشترى منهم الأرض ليتسلمها بعد سداد قيمتها، وظل الأمر على هذا الحال منذ قدومه من المملكة العربية السعودية دون تمكينه منها، وفي آخر جلسة لإنهاء الأمر مع هؤلاء الأشخاص داخل المزرعة خيّرهم بين استرجاع أمواله أو تسليمه الأرض، لكن نشبت خلافات ومشاجرة، ورفضا بعدها تسليمها له أو رد المبلغ، واتفقوا على الجلوس سوياً لحل المشكلة، ونشبت بينهم مشادات كلامية، قام على إثرها أحد المتهمين خلال الحوار بإطلاق طلقة نارية على رأس المجني عليه، ما أسفر عن وفاته في الحال، وفرّا هاربين.