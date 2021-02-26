6 إجراءات لتوصيل التيار الكهربائي للمنازل لأول مرة.. اعرفها

الكثير من المواطنين لا يعرف عن الإجراءات المطلوبة في حال إدخال التيار الكهربائي في الوحدات السكنية لأول مرة، وما هي الأوراق المطلوبة لتحقيق ذلك.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنازل لأول مرة.

ووفقا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإنه يمكن للمواطن الراغب في التقديم على طلب تركيب عداد الكهرباء الكودي، القيام بعدة خطوات، وهي:

1 - الدخول على موقع وزارة الكهرباء، والضغط على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

2- يقوم مقدم الطلب بتسجيل بياناته بالكامل.

3 - إرسال صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب «أمامية وخلفية».

4 - صورة إيصال الممارسة.

5 - صورة للعقار من الخارج.

6 - سيتم إرسال رقم الطلب بعد إنهاء تسجيل البيانات ليتمكن المواطن من متابعة طلبه.

العدادات الكودية لا تتعارض مع قانون التصالح

وكانت أعلنت وزارة الكهرباء في وقت سايق، أن العدادات الكودية، هي عدادات يتم تركيبها في الفترة الحالية، ولا تتعارض نهائيا مع طلبات التصالح على مخالفات البناء، وأنه يجب تقنين وضع الكهرباء بدلا من الممارسة خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، إنه يجب على جميع المواطنين سرعة التحرك بإنهاء إجراءات العدادات الكودية، لأن نظام الممارسة سيعرض المواطنين للمساءلة القانونية، والتي من الممكن أن تصل عقوبتها للحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، مضيفا أن هناك إقبالاً شديدًا من المواطنينن للتقديم على العدادات الكودية، وتلقينا حتى الآن نحو 750 ألف طلب من المواطنين بإجمالي 150 ألف وحدة عقارية.

وتابع أن المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة وجميع الخدمات التابعة لها، تسهل للمواطنين وتتيح الطلب من خلال شبكة الإنترنت وتكون العملية مميكنة بشكل كامل، وأن هناك وعيًا من المواطنين بمميزات العدادات الكودية مسبوقة الدفع على عكس المحاسبة بنظام الممارسة ،وهناك دقة في المحاسبة على الاستهلاك الذي تم بالفعل.