اعرف قيمة ما ستدفعه لتسجيل شقتك في الشهر العقاري

استفسارات كثيرة أطلقها المواطنون في الساعات الماضية حول الرسوم التي قد يتحملونها حال رغبتهم في توثيق وتسجيل عقود «الشقق» أو الوحدات السكنية المختلفة التي يمتلكونها في الشهر العقاري، وذلك تزامنًا مع بدء العمل بقانون الشهر العقاري الجديد، المنتظر تفعيله اعتبارا من يوم 4 مارس المقبل.

وتشتمل الرسوم التي يتم دفعها في «طلب البيع الرضائي» أو «طلب الشهر»، نحو 2.5% من قيمة المبلغ المكتوب في عقد البيع، ليجري تسديدها في مصلحة الضرائب العامة، مع إحضار «نموذج 8 مُكرر» من مصلحة الضرائب أثناء التوجه إلى مصلحة الشهر العقاري، وهناك خيار آخر للمواطن، وهو سداد الـ2.5% من القيمة المكتوبة بالعقد في «الشهر العقاري» أثناء التقدم بـ«طلب التسجيل».

ولا يقف الأمر فقط على عقود الوحدات السكنية المختلفة، ولكن يسرى أيضًا على قطع الأراضي، وغيرها من عقود الملكية لما في حكم الوحدات السكنية والأراضي المختلفة.

المبلغ المُسدد

- من 1 سم إلى 100 متر يسدد 648 جنيها تشمل 9 بنود: نقل ملكية، مساحة، تصوير، حفظ، نوعية، موارد، محاكم، طلب، تصديق.

- من 101 متر حتى 200 متر يسدد 1048 جنيهًا تشمل 9 بنود: نقل ملكية، مساحة، تصوير، حفظ، نوعية، موارد، محاكم، طلب، تصديق.

- من 201 إلى 300 متر، يسدد 1648 جنيهًا تشمل 9 بنود: نقل ملكية، مساحة، تصوير، حفظ، نوعية، موارد، محاكم، طلب، تصديق.

من 301 متر فيما فوق تشمل الرسوم 2040 جنيهًا، وهو الحد الأقصى وتشمل 9 بنود: نقل ملكية، مساحة، تصوير، حفظ، نوعية، موارد، محاكم، طلب، تصديق.

مع العلم أن من الممكن أن ترتفع التكلفة في حال تعدد بند المحاكم، ويجري ضرب عدد البائعين في عدد المشترين، وتقسم لشرائح تصل لـ40 جنيها كحد أقصى للشريحة للشخص الواحد.

ويجب أن يحرص المواطن المتقدم بالطلب أيضا على إحضار «مكلفة من الضرائب العقارية» تصل تكلفتها إلى 20 جنيها، إضافة إلى بطاقة الرقم القومي سارية، وعقد بيع ابتدائي صادر له حكم صحة ونفاذ ثم التوجه إلى مصلحة الشهر العقاري لبدء إجراءات التسجيل.

الرسوم المستحقة للدعاوى والأحكام المسجلة بالشهر العقاري

عند رفع الدعوى يسدد 25% من الرسم المذكور، والباقي عند تسجيل الحكم.

يستحق 1% رسوم لنقابة المحامين بحد أقصى 25 ألف جنيه، مقابل التصديق على توقيع المحامي على عقود البيع العرفية، التي تزيد قيمتها على 20 ألف جنيه، ولا تستحق عند شهر الصحيفة أو شهر الحكم.

وبموجب تعديلات قانون الشهر العقاري؛ فإنه لن تدخل المرافق والخدمات إلى الوحدة السكنية أو الأرض دون تسجيلها في «الشهر العقاري»، وكذلك لن يتم إصدار تراخيص لترميم المبنى أو ترخيص بناء دون التسجيل.