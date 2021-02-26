صفحة الرئيس تنشر صورا لتفقده تطوير طرق ومحاور شرق القاهرة

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فيس بوك، صورا من تفقد الرئيس بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأنّ الرئيس اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر وبعض أحياء التجمع الخامس، والتي ساهمت في سرعة إنهاء التكدس المروري بتلك المناطق والتيسير على المواطنين.

كما تفقد الرئيس الموقف التنفيذي لمحور «شينزو آبي» المروري الجديد، الذي يربط محور الشهيد بطريق السويس والطريق الدائري، قاطعا طريق الميثاق بزهراء مدينة نصر بالحي العاشر، من أعلى سوق السيارات ومدينة الأمل، على امتداد طول 8 كيلومترات تقريبا، والذي وجّه بإقامته وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور يسمح بتوفير الخدمات اللازمة للمركبات، أخذا في الاعتبار الأهمية الكبرى للمحور في تنظيم الحركة المرورية بمنطقة شرق القاهرة، وربط أحيائها بأحياء القاهرة الجديدة وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.