الرئيس عن مشروعات شرق القاهرة: هنخلي 3 ملايين عربية تتحرك في «لا زمن»

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، مقطع فيديو تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة، إذ اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر وبعض أحياء التجمع الخامس، التي ساهمت في سرعة إنهاء التكدس المروري بتلك المناطق والتيسير على المواطنين.

وقال أحد المهندسين موجهًا حديثه لرئيس الجمهورية أثناء وقوفهما على كوبري تقاطع طريق الميثاق مع محور شينزو آبي: «تم التخطيط لعمل 18 كوبري، نُفذ منها 12 كوبري على محاور الأوتوستراد والسنهوري والبطراوي ومصطفى النحاس ومحور الميثاق ومحور شينزو آبي».

وأضاف: «بالنسبة إلى الأعمال التي تمت على محور الميثاق، فقد جرى تنفيذ 3 كباري بإجمالي 2.2 كم، أما محور شينزو آبي فإن عليه 5 أعمال صناعية، وتم تنفيذ 3 كباري بإجمالي أطوال 2.5 كم في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية تم دراسة عمل 2 كوبري، الأول يعبر مدينة الأمل، والثاني عبارة عن كوبري يعبر الطريق الدائري».

وتابع: «أثناء تنفيذ المحاور على محوري شينزو آبي والميثاق، تم نقل وإحلال وتجديد شبكات المرافق والمياه بخطوط مياه تصل من 400 مللي حتى 1000 مللي، وخطوط صرف صحي بأقطار من 600 مللي إلى 900 مللي، كما أن بعض المرافق من الكهرباء والاتصالات والغاز خرجت من حدود الكباري لسهولة صيانتها في المستقبل».

ورد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: «أنا بعمل كل الحجم ده من الكباري والطرق لتحرير الحركة، أنا بحرر حركة ذاكر حسين بالكامل حتى الطريق الدائري، يبقى عملت كم محور موازي؟! عندي الشهيد وذاكر حسين والنصر ثم صلاح سالم وجسر السويس، يبقى شرق القاهرة ككتلة فيها 4 أو 5 ملايين نبقى حررنا الحركة بالنسبة لهم تماما، لأنها منطقة تتحرك فيها ما يتراوح بين 2 مليون إلى 3 ملايين يتحركوا في لا زمن، وهو ده اللي أحب أقوله للناس عشان تبقى فاهمة إحنا ليه بنعمل كل ده».