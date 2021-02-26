خبير: الاهتمام بالطرق والمحاور يعمل على خلق منظومة متكاملة من النقل

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، إن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأعمال التطوير الطرق والمحاور في منطقة شرق القاهرة تخدم مناطق كمدينة نصر ومصر الجديدة والطرق السريعة، وهو الأمر الذي يسهل الدخول والخروج من القاهرة وإلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف «نبيل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الآن» والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك حركة هامة من التطوير تشهدها منطقة شرق القاهرة لربط قلب القاهرة وشرقها بالطرق السريعة وصولا للعاصمة الإدارية بسهولة ويسر، ما يخفف من حالات الزحام ويمنع التكدسات المرورية، كما يعمل على خلق منظومة متكاملة من النقل.

وأوضح الدكتور عماد نبيل، أن الطرق المؤدية إلى مطار القاهرة يجب أن تكون طرق حرة وسريعة، حيث بات من الضروري تطوير طرق كشارع صلاح سالم وطريق النصر وخُلُوِّه من التقاطعات المباشرة بطريقة تتيح الفرصة للمسافر أن يصل بسهولة ويسر للمطار، وهو ما يحقق منظومة الوصول من وإلى المطار بأسرع وسيلة.

وأكد استشاري الطرق والنقل الدولي أن محور «شينزوآبي» الذي يتم العمل عليه حاليا سيكون أحد المحاور الهامة الذي يصل لأماكن مختلفة من القاهرة كمدينة نصر والحي العاشر ومدينة الأمل وصولا إلى محور الشهيد من بدايته وانتهاء بطريق السويس والدائري من نهايته: «هو محور اختراق مروري مباشر، دون الحاجة للسير على الطرق الأرضية حتى تمنع التكدسات».