سيدة تتهم شقيقها بمحاولة دهسها بسبب الميراث «فيديو»

اتهمت سيدة في العقد الرابع من العمر مركز الحسينية بمحافظة الشرقية شقيقها بمحاولة دهسها بسيارته بسبب خلافات بينهما على الميراث.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، اليوم، إخطاراً يفيد بتلقي مركز شرطة الحسينية بلاغا من «ن. ا. أ» مقيمة بقرية المناجاة الكبرى التابعة لمركز الحسينية باتهام شقيقها أحمد، 33 عاماً، بمحاولة دهسها بسيارته بسبب خلافات بينهما على الميراث.

وأفادت محررة البلاغ بوجود مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق عملية محاولة الدهس.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو أظهر محاولة دهس امرأة في شارع عام بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وأظهر المقطع شخصاً يقود سيارة ملاكي في شارع عام وأثناء سير سيدة ترتدي جلباباً اسود اقترب منها قائد السيارة محاولا الاصطدام بها.

وأثار المقطع الذي جرى تداوله تحت عنوان «أخ يدهس شقيقته» حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل وطالب متداولوا المقطع بضبط قائد السيارة ومحاسبته.