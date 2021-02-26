«وطن بالاختيار».. فيلم يرصد قصص مصريين من أصول يونانية بالإسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الجمعة، حفل نادى سينما أوبرا الإسكندرية، إذ احتضنت جنبات المسرح أبناء وأحفاد الجاليات الأجنبية بالثغر وجمهور الإسكندرية ليشاهدوا عرض الفيلم الوثائقي «وطن بالاختيار» من إخراج حنان راضى.

وقدم الفيلم الذى أنتجته الهيئة الوطنية للإعلام حياة مواطنين مصريين من أصول يونانية وإيطالية يعيشون فى مدينة الإسكندرية وقدم وجهة نظر مختلفة عن المدينة الساحلية فى جولته بالمناطق الأثرية والأحياء القديمة واستعراض المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز.

وناقش الفيلم الأحلام وتحديات المستقبل في عيون هؤلاء الأحفاد، وإصرارهم على التمسك بالإسكندرية كوطن.

قدم الموسيقى التصويرية للفيلم المؤلف الموسيقى دكتور أحمد عاطف، ومدير التصوير بولا طلعت.

عقب عرض الفيلم أقيمت ندوة فنية بحضور أبطال الفيلم أدارها الناقد السينمائي أحمد عسر وشارك فيها مخرجة الفيلم، حيث تحدثت عن فكرة و اختيار الفيلم بتقديم فكرة مختلفة لوجود الأجانب في الإسكندرية، وذلك من خلال الجيل الثالث والرابع المتواجدين حالياً، لافتة إلى أن كل بطل في الفيلم له قصة عرضت بصورة مختلفة.