أستاذ سياسة: تصريح الرئيس عن الخط الأحمر بليبيا نقطة فارقة

قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن مصر طبقت مبدأ حماية كيان الدولة الوطنية الليبية، حتى قامت بتأييد الجيش الوطني الليبي لأنه كان يحاول استعاده الدولة الليبية من الإرهابيين، كما عملت على توحيد مجهودات المؤسسة العسكرية الليبية لأنها تتفق مع أهدافها، كما كانت تحاول استعاده مؤسسات الدولة الوطنية الليبية.

وأضاف «يوسف»، خلال استضافته ببرنامج «DMC» والذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني والمذاع على فضائية «DMC»، أن السياسة التي قامت بها مصر تجاه الدول الوطنية العربية لا شك في أنها تناقضت مع سياسات دول عربية أخرى، بعضها صديق وحليف لمصر، بينما أدارت مصر المسألة بهدوء شديد وحافظت على رؤيتها للنهاية.

وأوضح أنه عندما لم تتوقف العدوانية التركية بالتدخل في ليبيا وبدا أن الجيش الوطني الليبي كان يحاصر طرابلس وتراجع من مواقعه، خرج الرئيس عبدالفتاح السيسي في 20 يونيو 2020 وتحدث أن خط سرت الجفرة هو خط أحمر لأنه يمس الأمن القومي المصري: «تصريح الرئيس السيسي عن الخط الأحمر كان نقطة فارقة في الصراع الليبي، ولم يحدث بعد ذلك أي تقدم للميليشيات الإرهابية والقوى الأجنبية التي تدخلت في ليبيا، ولم يجرؤ احد تعدي ذلك الخط».

وأكد أن المعادلة السياسية المصرية خارجيا سليمة، لأنها تدار بالدبلوماسية الحكيمة الهادئة، وأشار إلى أن الدول التي اختلفت مع مصر في إدارة الملف السوري وراهنت على إسقاط ذلك النظام قد خسرته، مشيدا بالسياسة المصرية الحكيمة في إدارة ذلك الملف والنظرة الثاقبة لها.