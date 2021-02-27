طب وتسويق وزراعة.. علماء مصر يرفعون رايتها بـ4 جوائز خلال أسبوع

خلال أسبوع واحد، تمكن 4 علماء مصريين من رفع راية بلدهم عالية، من خلال حصدهم الجوائز العلمية في بلدان مختلقة، ومجالات غير متشابهة، بعد أن استغلوا علمهم لإفادة البشرية باختراعات مهمة، ليصبحوا رموزًا مشرفة لمصر، بعدما خرجوا من رحم البلد، حاملين على كاهلهم راية العلم، حتى عادوا ناجحين، ليثبتوا أن النجاح لا ينبت من العدم، لكنه يأتي نتيجة تراكم طويل من الإصرار والجهد.

آخر هؤلاء العلماء كان الدكتور أحمد الشوادفي منصور، المدرس بقسم جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعة الكبد بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، الذي فاز بأعلى جائزة في زراعة الأعضاء، ودرع الجمعية البريطانية لزراعة الأعضاء، والـ NHS البريطانية، أمس.

وتعد تلك الجائزة هي قيمة كبيرة تعطى كل عامين لأفضل أطباء على مستوى بريطانيا، واستطاع ابن مصر الحصول عليها لنبوغه في مجال الزراعة.

ومن قبل «الشوادفي»، تربع العالم المصري صلاح عبيّة، المدير والمؤسس لمركز الفوتونات والمواد الذكية، الرئيس الأكاديمي السابق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، على عرش العلوم في القارة السمراء، بعد فوزه بجائزة «كوامي ناكروما» 2020، الخميس.

وهنأ وزير التعليم العالي المصري، الدكتور صلاح عُبيّة، بالحصول على جائزة «كوامي ناكروما» للتميّز في مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا والابتكار على مستوى إفريقيا، وتعد جائزة «كوامي ناكروما» الأولى والأهم في إفريقيا بمجال العلوم، ومن المقرر إعلانها رسميا يوم 26 فبراير الجاري في حفل ينظم عن بُعد هذا العام، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

كما هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الخبير والمعالج النفسي المصري حسام نبيل، لحصوله على تسجيل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة (USPTO)، بعد توصله لطريقة جديدة للعلاج النفسي تحمل اسم «العلاج الوجودي الإيجابي Positive Existential Therapy».

وتعد طريقة العلاج التي ابتكرها المعالج المصري مزيج بين الطريقة التقليدية للعلاج الوجودي Existential Therapy وعلم النفس الإيجابي positive psychology، وحظي أسلوب العلاج الجديد Positive Existential Therapy بإشادة مكتب البراءات وهو الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن منح براءات الاختراع الأمريكية وتسجيل العلامات التجارية.

وفي مجال آخر، فاز الدكتور مصطفى الشربيني بجائزة قلادة الأمير محمد بن فهد العالمية في مجال التسويق والإعلام الاجتماعي بحصد المركز الأول وحصوله على مبلغ 10000 دولار، ومن المقرر تكريم الفائزين في احتفالية بجامعة الدول العربية في 24 مارس 2021، السبت الماضي.