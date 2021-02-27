العناني: انتهاء العمل بالمتحف المصري الكبير خلال 6 شهور

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة أنهم يستهدفوا انتهاء العمل بالمتحف خلال الـ6 شهور القادمة وتحديدًا خلال الربع الثالث من 2021، لافتًا أن حفل الافتتاح والذي سيتم دعوة عدد من ملوك ورؤساء دول العالم عليه مرتبط بتقدم الوضع الوبائي العالمي «مش عايز اعمل حفلة وييجي لي 4 ضيوف كبار ونقول فتحنا المتحف المصري الكبير».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن الحكومة تتفاوض منذ عامين ونصف مع تحالف دولي لتشغيل وتقديم الخدمات في المتحف المصري الكبير مثل كل المتاحف الكبرى في العالم.

وشدد وزير الأثار أنه لا يتم فتح فاترينة قناع توت عنخ آمون منذ 2015 حتى الأن وذلك بعد ترميمها بواسطة فريق مصري ألماني حيث أوصى الفريق بعدم فتح الفاترينة إلا عند نقل القناع للمتحف المصري الكبير لافتًا أنه يسمح بالتصوير بجوار فاترينة القناع مقابل مبلغ 500 جنيه.

وكشف وزير السياحة والأثار أنه رفض عروض من قنوات عالمية مقابل مبالغ ضخمة لتصوير القناع بعد اخراجه من الفاترينة لافتًا أن الخبراء أقروا بعدم اخراجه من الفاترينة للحفاظ عليه داخل البيئة المناسبة له لافتًا أن هناك بعض الأثار يسمح باستخراجها من الفاترينة وتصويرها تحت اشراف شرطة السياحة والأثار مشددًا على أن قناع توت عنخ آمون لا يتم اخراجه من الفاترينة مطلقا.