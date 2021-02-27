صحفي سعودي: هناك حملة تستهدف المملكة وولي العهد بسبب إنجازاته

علق الكاتب الصحفي السعودي، جاسر الجاسر، على تقرير المخابرات الأمريكية «CIA» بخصوص مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، معتبرًا أن ذلك جزء من الحملة التي تستهدف المملكة وتحاول الإساءة إليها وأن ذلك نوع من التكالب على المملكة.

وأوضح الجاسر أن الشعب السعودي يرفض من حيث المبدأ المساس بأي شكل من الأشكال بقيادته وأن الشعب السعودي، لا يقبل ذلك إطلاقا ولا يسكت تجاه هذا التعدي، مشددًا على أن السعوديون يدركون نوع الهجمة والتحديات التي تواجههم.

وأشار لوجود استهداف كبير للسعودية في شخص ولي العهد بسبب الإنجازات والتطورات الإيجابية، التي حدثت في المملكة وتدفع للمستقبل بشكل فاعل على جميع المستويات.

وشدد الجاسر على أن المساس بالقيادة السعودية والمساس بالمملكة غير مقبول إطلاقًا، مؤكدًا أن البيان الذي صدر يحتاج إلى مراجعة، لافتًا إلى أن العلاقات السعودية الأمريكية قائمة على مستويات عديدة وشراكة قائمة متجذرة بناء على مواقف.

وأكد الجاسر، أن الولايات المتحدة، أكدت على علاقتها بالسعودية، وأنها شريك استراتيجي، وأنهم يعملا سويًا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ولا يمكن تهميشها، وأنها دولة مهمة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ووصف الجاسر التقرير، الذي صدر بأنه تقرير مكتبي، مشددًا على أن المملكة رفضت البيان رفضًا مطلقًا، وأصدرت بيانا رسميا لتأكيد رفضها للبيان وعدم قبولها به مطلقًا، متوقعًا حدوث تحركات من الإدارة الأمريكية، خاصة بعد إعلان وزارة الخارجية السعودية رفضها الصارم للبيان.

من جهته، اعتبر الإعلامي عمرو أديب بيان المخابرات المركزية الأمريكية، بأنه بيان ساذج لا يرقى لمستوى الإدانة أو اقامة الحجة والدليل متسائلًا «لأي مدى أمريكا مستعدة أن تخاطر بعلاقتها بالمملكة العربية السعودية» واصفًا السعودية بأنها ليست دولة صغيرة أو فقيرة وأنها دولة كبيرة وقادرة، مشددًا على أن منع أمريكا السلاح عن السعودية سيواجه بترحيب من سوق السلاح في العالم أجمع.

وأوضح أديب أن المجتمع السعودي بالكامل خرج للدفاع عن ولي العهد ضد الهجمة غير المبررة التي يتعرض لها وأن وسائل التواصل الاجتماعي بالسعودية امتئلت بمنشورات الدفاع عنه.