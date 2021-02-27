عاطل يختطف خطيبته القاصر: «أبوها رفض الجوازة.. مش هياخدها مني»

«محدش هياخدها مني.. دي حبيبتي وأنا مش هسيبها» بصوت جهوري وثقة بالنفس واجه شاب في منتصف العشرينات اتهامات رجال المباحث له باختطاف خطيبته (15 عاما)، بعد فسخ والدها خطبته.

الشاب يدعى «محمد .أ»، 25 سنة، عاطل، اختطف خطيبته لإجبار والدها على تزويجها منه بعد فسخ الأخير الخطوبة بسبب إدمانه المخدرات، وعندما شعر ببحث رجال الأمن عنه أطلق سراحها وأوصلها إلى منزل أحد أصدقاء والدها في قرية تابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ ثم فر هاربا حتى تمكنت الأجهزة الامنية من القبض عليه وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

التحريات: المتهم اغتصبها في منزله

وأوضحت مذكرة النيابة العامة حول الواقعة، أن والد المجني عليها ويدعى «ع.ا»، فلاح، ويقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم، تقدم ببلاغ إلى مأمور مركز شرطة سيدي سالم، متهمًا من خلاله المتهم بخطف ابنته 15 عامًا، إلى منزله بعلم والدته، وتعدى عليها، وإصابتها بضرر نفسي، وذلك لإجباره على الزواج منها.

وكشفت التحريات عن أن إحدى السيدات تواصلت مع صديق للأب وأخبرته بوجود ابنته لديها وفي حالة إعياء شديد، وكان المتهم أودعها عندها فترة مؤقتة، وعندما توجه إليها استلم ابنته وتوجه بها إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، وتبين إصاباتها نتيجة الاعتداء عليها.

بحبها ومحدش هياخدها مني

وقال المتهم في اعترافاته عقب القبض عليه، إنه خطف المجني عليها بالقوة، واقتادها إلى منزله في نفس القرية، ومكثت لديه مدة 48 ساعة، وعند شعوره بمحاولة أسرتها البحث عنها لديه، قرر نقلها إلى إحدى السيدات لتمكث معها فترة مؤقتة حتى لا يثير الشكوك نحوه، ولم يستمر الأمر طويلا حتى ألقي القبض عليه.

المتهم برر فعلته أمام رجال الأمن، قائلا «بحبها ومحدش هياخدها مني»، تمت إحالة المجني عليها إلى الطب الشرعي الذي أثبت إصابتها، وأحيل المتهم للنيابة التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإجراء تحليل مخدرات له.