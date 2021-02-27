أجازته الصين.. لقاح جديد من جرعة واحدة بفاعلية 95%

يتسابق العالم في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في سبيل السيطرة على تفشي الفيروس التاجي الذي أصاب حتى الآن أكثر من 113 شخصا حول العالم، وحصل صانعو الأدوية الصينيون على موافقة السوق من بكين على لقاحين جديدين أحدهما أظهر فعالية بنسبة 95% وفعالية أخرى بنسبة 72% في تجارب المرحلة الثالثة على البشر.

وأعلنت شركة «كانسينو بايو» أن الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين قد منحت تصريح تسويق مشروط للقاح فيروس كورونا الجديد «Ad5-nCoV» المعروف تجاريا باسم «Convidecia»، وهو لقاح من جرعة واحدة فقط يعتمد على تقنية تسمى «ناقل الفيروس»، والتي تستخدم نسخة معدلة من فيروس مختلف كناقل لإيصال التعليمات إلى الخلية.

تم تطوير اللقاح بواسطة «كانسينو بايو» وفريق بحثي عسكري، وقد بدأ اللقاح في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية في بلدان مثل المكسيك وروسيا وباكستان والأرجنتين وتشيلي، مع أكثر من 40 ألف شخص، وفقا لما نشره موقع «ساوث تشينا مورنينج بوست»

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تمت الموافقة بالفعل على استخدام اللقاح في حالات الطوارئ في كل من باكستان والمكسيك.

وقالت الشركة إن التحليل المؤقت للبيانات من تجاربها متعددة البلدان أظهر أن اللقاح ، لديه معدل نجاح قدره 68.83% في الوقاية من جميع الأعراض، و95.47 % في الوقاية من الأعراض الشديدة بعد 14 يومًا من التطعيم.

وقالت الشركة في بيان: «لقد استوفت فعالية Ad5-nCoV المعايير الفنية ذات الصلة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والمعايير والمتطلبات ذات الصلة التي حددتها الجمعية الوطنية للمنتجات الطبية».

ومنحت الصين أيضا الضوء الأخضر لشركة «سينوفارم» لإطلاق لقاحها الثاني، وذلك بعد الموافقة على لقاحها الأول الذي تم تداوله في الصين في ديسمبر الماضي، وعلى عكس اللقاحات شركات «مودرنا» و«فايزر» التي تستخدم جزءًا من الشفرة الوراثية للفيروس لتحفيز الاستجابة المناعية، فإن ثلاثة من اللقاحات الصينية الأربعة تستند إلى نهج أكثر تقليدية يستخدم شكلًا معطل من فيروس كورونا.