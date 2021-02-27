طلاب عن امتحان العربي: للمستوى المتوسط.. ولا أسئلة من خارج المقرر

انعقدت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخصصت المدرسة السعيدية الثانوية بنين بالقاهرة، فرق فنية «IT»، وذلك مع لحل المشكلات المتعلقة بالتابلت للطلاب في أثناء الامتحانات.

وكشف عدد من الطلاب، لـ«الوطن»، أنَّ امتحان اللغة العربية في مستوى الطالب المتوسط، موضحين أنَّه لا توجد أي أسئلة من خارج المنهج المقرر، مشيرين إلى أنَّ سؤال القراءة تمثل في قطعة «بن خلدون».

وفي سياق منفصل، كشف فرحات أبو الخير، مدرس بالمدرسة، أنَّ المدرسة حرصت على توفير فريق فني للطلاب لحل أي مشكلة متعلقة بـ«التابلت»، موضحًا أنَّ الفريق تمّ توزيع على كل لجان الامتحانات مضيفًا أنَّ الفريق الفني، يهتم بتدقيم الدعم التقني للطلاب، والعمل حل أي معوقات تواجه الطالب في أثناء الامتحانات.

وتفقد محافظ الجيزة، المدرسة السعيدية الثانوية بنين، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك للاطمئنان على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، كما تفقد اللجان الامتحانية للاطمئنان على سير العملية الامتحانية بشكل جيد، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما وزعت مدرسة السعيدية الثانوية، كمامات طبية مجانًا، على الطلاب في أثناء دخولهم لأداء الامتحانات.