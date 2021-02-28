حظك اليوم الأحد 28-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يحب مولود برج الحمل أنّ يلقى الدعم والمدح المناسبين دائمًا، ويتميز بالشجاعة والعزم والثقة بالنفس والحماس.

وتقدم «الوطن» خدمة حظك اليوم وتوقعات البرج على الصعيد المهني والعاطفي، من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

قد تواجه اليوم مسائل دقيقة وحساسة فلا تبحثها بعصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر ونبتون في وضع متنافر.. لا تتحرك بسرعة حفاظا على سلامتك وتأن في أقوالك مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل عمرو زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.