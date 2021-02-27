«أولياء أمور» عن تقسيم طلاب ثانوي للامتحانات حسب المحافظات: حل مناسب

أشادت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتقسيم حضور طلاب الصف الأول والثاني الثانوي على حسب المحافظة، وإجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بتعديل طفيف في المواعيد يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات، قائلة «حل مناسب».

وأكدت «الحزاوي» لـ«الوطن»، أن تقسيم الطلاب إلى مجموعات حسب المحافظات وكل مجموعة تؤدي الامتحان في أوقات مختلفة، سيقلل الضغط على السيستم كما حدث اليوم، مشيرة إلى أنه هناك عدة لجان امتحانات حدثت بها مشكلات متعلقة بالنواحي التقنية في التابلت كسقوط السيستيم.

ولفتت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أن هذا القرار سيصحبه قرار بعمل امتحانات متعددة النماذج للطلاب، مؤكدة أن ذلك سيقضي على مبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة بين الطلاب، قائلة: «يعني مثلًا طلاب محافظة ما امتحنوا انهارده، ممكن يبلغوا قريبهم في محافظة تانية هتمتحن تاني يوم».

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه اعتبارا من غد الأحد ٢٨ فبراير، سيتم تقسيم حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حسب كل محافظة، وذلك لتخفيف الضغط على السيستيم، مشيرة إلى أن جميع الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة العربية والأحياء، وواجهوا مشكلة في السيستيم فهم ناجحون.

وزف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرة خير للطلاب قائلا: «لن تكون هناك أي مشكلات في الشبكات بعد تقسيم حضور طلاب الصف الأول والثاني الثانوي على حسب المحافظة».

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا علاقة للبناء الفني أو التكنولوجي في امتحانات الثانوية العامة بهذه الجولة من الامتحانات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على حل أي مشكلات تواجه الطلاب، مؤكدًا أنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.