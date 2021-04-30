الآثار: اتفاقيتنا مع إيطاليا مكنتنا من إعادة 195 ألف قطعة

قال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، إن الوزارة نجحت في استرداد قطعتين أثريتين من إيطاليا تنتميان للآثار اليونانية والرومانية، لافتا إلى أنه جرى سرقة تلك القطع الأثرية خلال فترة الانفلات الأمني الذي حدث في أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011.

وأضاف «عبدالجواد»، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج «مساء DMC» الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه ذكي، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن عودة القطع الأثرية المصرية جاءت بالتعاون والتنسيق بين الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، ومكتب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية والسفارة المصرية في روما.

وأوضح أن دولة أيطاليا هي الأخرى تعاني من سرقة القطع الأثرية الخاصة بها، ولذا تعاونت مع مصر في إعادة القطع الأثرية المصرية المهربة، «قريبا سنسترد قطعا أثرية أخرى من إيطاليا بناء على تعاون ومذكرة تفاهم بينا».

وأكد أن الاتفاقية التي وقعها البلدان في مجال استراد الآثار المهربة عام 2008، كانت سببا رئيسيا في استرداد 195 قطعة أثرية، و21 ألف و660 قطعة عملة من إيطاليا في عام 2018.

وتسلم هشام بدر سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، بمقر وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية التابعة لقوات الدرك الإيطالية (الكاربيناري) بروما، قطعتين أثريتين من العصور اليونانية والرومانية؛ الأولى عبارة عن جزء علوي من تمثال لسيدة مصنوع من الفخار، والثانية إناء صغير مصنوع من الفخار له فوهة واسعة ومقبض يربط الفوهة بالبدن، ويعودان للعصر اليوناني الروماني، وقد تم ضبطهما في منطقة جنوة بإيطاليا من خلال الجهات الأمنية المعنية.