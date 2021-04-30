حوّلت «فانوس» لقرية منتجة.. نسرين سعد نائباً لمجلس مدينة سنورس بالفيوم

أصدر المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، قراراً بتعيين نسرين سعد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية بقرية فانوس، مساعداً لرئيس مركز ومدينة سنورس لشؤون الإشغالات والمرافق وحماية الأراضي.

ويأتى القرار للصالح العام، بعد تميز السيدة نسرين في العمل خلال توليها منصب رئيس الوحدة المحلية بقرية فانوس لمدة 5 أعوام متصلة، تمكنت خلالها من إزالة آلاف التعديات على أراضي أملاك الدولة، وتقنين أوضاع الكثير من المتعدين بالإضافة إلى تطوير العديد من الحرف اليدوية أبرزها صناعة الأواني الفخارية.

كانت نسرين قد توّلت رئاسة الوحدة المحلية لفانوس في يونيو 2017 وحتى مارس 2021، حيث تبين لها أن أهالي القرية يبرعون في صناعة الأواني الفخارية الضخمة فبدأت فى اقديم الطلبات للمحافظة حتى تم إعلان فانوس قرية مُنتجة، ليتم بعد ذلك إدخال الصرف الصحي للقرية، بالإضافة إلى افتتاح معهد ديني ومدرستين إعدادي ومدرستين ابتدائي.

كان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قد اعتمد حركة تنقلات محدودة شملت تولي سلامة عبد الوهاب رئيساً للوحدة المحلية بدار السلام، وتيسير عيد محمد رئيساً للوحدة المحلية بمنشأة الجمّال، وشيرين محمد محمود رئيساً للوحدة المحلية بفانوس.

وشملت الحركة أيضا تعيين شعبان محمد عبد الغني رئيساً للوحدة المحلية بسرسنا، وأحمد يونس علي رئيساً للوحدة المحلية بالمظاطلي، وصابر إبراهيم محمد رئيساً للوحدة المحلية بقرية الروضة، وناجي إبراهيم عبد المحسن رئيساً للوحدة المحلية بقصر رشوان، وعادل جمعة إبراهيم رئيساً للوحدة المحلية بقرية الجمهورية، وهلال أحمد علي رئيساً للوحدة المحلية لقرية العزيزية.

وعقب إصدار تلك الحركة بعدة أيام، جرى تعيين نسرين سعد مساعداً لرئيس مجلس ومدينة سنورس.