رئيس الوزراء البورندي: نقدر مكانة ودور مصر أفريقيا ودوليا

أعرب رئيس الوزراء البوروندي، آلان جيوم بينونى، خلال استقباله لـ ياسر العطوي سفير مصر لدى بلاده، عن تقديره الكامل لمصر ومكانتها ودورها المرموقين والمقدرين أفريقياً ودولياً، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الاوسط».

وتم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة العمل على تطوير تلك العلاقات، فضلاً عن عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، فيما قالت وزارة الخارجية، أمس الخميس، إن المسؤول البوروندي، أشاد بالوتيرة الحالية لخطوات تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين.

وأشار رئيس الوزراء البوروندي، إلى الاهتمام البوروندي الكبير بالزيارة الأخيرة لرئيس بوروندي إيفاريست ندايشيميي، لمصر خلال مارس 2021 ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تمخض عن تلك الزيارة من نتائج يحرص الجانب البوروندي على البناء عليها لدعم مسار تطوير العلاقات الثنائية.

«بينوني» يعرب عن أمله في انعقاد الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين

وقدم «بينونى»، الشكر على الاهتمام المصرى الملحوظ بدعم مسيرة تنمية واستقرار بوروندي وهو الأمر الملموس والمقدر من الشعب والقيادة البوروندية، معربا عن أمله في انعقاد الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين كخطوة هامة على مسار توثيق علاقات الجانبين وتفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات مؤخراً بين البلدين الشقيقين.

وتعد مصر أول دولة عربية وإسلامية تقيم علاقات دبلوماسية مع بوروندي عقب استقلالها عام 1962، حيث أنشئت السفارة بتاريخ 8 ديسمبر 1964.

وفي 24 مارس الماضي، قام رئيس بوروندي بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما بحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل.

وشهد الرئيسان، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية في بوروندي، والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية، والإعلام، والتربية والتعليم، والسياحة، والثقافة.