المتهمون بقتل متسول «الزاوية»: «كنا طمعانين في كيس الفلوس وطلع فاضي»

«كنا طمعانين في كيس الفلوس اللي كان بيحطه تحت دماغه وهو نايم، عشان كده دبرنا لقتله، وتخلصنا منه عن طريق تهشيم رأسه بحجر، ولما فتحنا الكيس طلع فاضي فرمينا الجثة والكيس في ترعة الإسماعلية».. تلك الكلمات ملخص اعتراف المتهمين بقتل متسول الزاوية الحمراء خلال نومه في أحد الشوارع طمعًا في أمواله، لكنهم فوجئوا بعدم وجود مليم واحد معه، فألقوا جثته في ترعة الإسماعيلية.

التخلص من الجثة

شرح المتهمون الثلاثة في تحقيقات النيابة تفاصيل جريمتهم بقتل متسول الزاوية الحمراء وتهشيم رأسه بحجر، وذلك بعد تسللهم إلى مكان نومه في منطقة مهجورة، فهو شاب بلا مأوى ويعطف عليه الأهالي، ومن ثم قرروا سرقته لاعتقادهم أنه يحتفظ بمبالغ مالية كبيرة.

وأثناء خلود المجني عليه للنوم، ألقى المتهمون حجرًا على رأسه حتى تهشمت، ثم وضعوا الجثة في ترعة الإسماعيلية حتى تتآكل وتختفي معالم جريمتهم.

الدليل الأول على الجريمة

العثور على جثمان «سيد» من قبل الأهالي كان الدليل الأول على مقتله، حيث تبين وجود اسمه على ذراعه في «وشم»، وتم إبلاغ الشرطة التي كشفت هوية المجني عليه ونجحت عن طريق الكاميرات في رصد الجناة وضبطهم، فحررت محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت تشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتي أثبتت أن اللصوص الثلاثة بيتوا النية للتخلص من الشاب بقتله، حتى يظفروا بما لديه من أموال، لكنهم بعد ضلوعهم بالجريمة اكتشفوا أنه بلا نقود.

وأظهر الكشف الطبي على المجني عليه وجود تهشم في الرأس بحجر كبير، ما ساهم في إحداث كسور بالجمجمة أدت لوفاته خلال النوم، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال وقت تعرضه للضرب.