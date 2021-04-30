توريد 67 ألف طن قمح خلال 10 أيام لصوامع الدقهلية

وصلت كميات توريد القمح المحلي انتاج موسم 2021 في الدقهلية إلي ذروتها بعد أن تجاوزت 8500 طن في يوم واحد، وبلغ إجمالي الكميات الموردة أكثر من 67 ألف طن، خلال 10 أيام فقط، وهو ما يقارب من ثلث الكميات المستهدف توريدها من المزارعين والمودرين خلال الموسم بإشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين، وبمشاركة مديرية الزراعة بالإضافة إلي الجهات المسئولة عن منظومة القمح بالمحافظة، بعد أن استعدت مديرية التموين بفتح وتجهيز جميع مواعد التوريد وتبلغ 32 موقعا تخزينيا تشمل 5 صوامع و 5 هناجر، و22 شونة موزعين علي مراكز الدقهلية المختلفة.

توريد 67 ألف طن قمح في الدقهلية

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الكميات التي تم توريدها خلال 10 أيام من فتح باب التوريد يوم 20 أبريل الجاري بلغت 67 ألف و 677 طن، حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وتم توريدها لحساب لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا لدرجة النظافة المحددة والتي يحدد علي أساسها السعر، والذي تحدد بمبلغ 725 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 23.5 قيراط، والدرجة الأقل بمبلغ 715 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، وأقل الدرجات بمبلغ 705 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف بشرط أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها.

الكميات الموردة في صوامع وشون الدقهلية

وأضاف صليب لـ«الوطن»، أن ما تم توريده بلغ 37 ألف و 417 طن لصوامع الشركة المصرية القابضة، و 23 طنا و 219 طن إلي شركة مطاحن شرق الدلتا، بالإضافة إلي 7040 طن فقط إلي شون البنك الزراعي المصري، مؤكدا علي أن إجمالي المستهدف توريده خلال الموسم الحالي يبلغ 210 ألف طن قمح من إنتاج موسم 2021، حيث تبلغ المساحات المزورعة من القمح 235 ألف فدان حسب إحصائية مديرية الزراعة بالدقهلية.