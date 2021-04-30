برلماني: سيناريو الغلق غير مطروح ولكن قد نلجأ إليه

طالب النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، بتدشين المزيد من حملات التوعية للمواطنين خلال الفترة المقبلة بشأن فيروس كورونا، قائلا: حالة التهاون من قبل البعض وعدم الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية قد يكلفنا الكثير، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة السابقة، في الوقت الذي تعاني بعض الدول من تفشي الفيروس في المجتمع.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن عدم الالتزام يكلف المواطنين والمنظومة الصحية الكثير، وعلى الرغم من تحذير الحكومة واتخاذ حزمة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها سواء تلك المتعلقة بالدراسة، أو منذ بداية شهر رمضان، إلا أن هناك حالة من التهاون من قبل بعض المواطنين، وهذا الأمر أصبح بصورة لافتة للنظر، سواء في المواصلات العامة أو الأماكن المزدحمة.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في حملات التوعية، وكافة وسائل الإعلام، خاصة أن الأسبوع المقبل سيشهد منح العاملين في الدولة إجازة لمدة 5 أيام، وهناك مخاوف من استغلال هذه الإجازة في الخروج والتنزه، مما يعنى مزيدا من التكدس، وهذا بدوره يعني تفشي الفيروس في المجتمع بصورة كبيرة.

وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين، باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، خاصة أن سيناريو الغلق غير مطروح ولكن حال تزايد الأعداد من الممكن أن يتم اللجوء إليه، والجميع يعلم عواقب هذه الخطوة على الاقتصاد وعلى المواطنين وخاصة الفئة محدودة الدخل، مما يتطلب من الجميع الالتزام وارتداء الكمامة وعدم الخروج سوى في حالة الضرورة القصوى.