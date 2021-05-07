من الجاني؟.. لوح ثلج سبب مقتل شاب ببورسعيد: اختلفوا على تحميله

في نهار أحد أيام شهر رمضان قبل 7 سنوات وداخل مستشفى الزهراء العام بمحافظة بور سعيد، كانت جثة محمود البصراطي ممدة فوق أحد الأسرة بقسم الاستقبال دون حراك، مظهر الجثة أنبأ الأطباء والعاملين بالمستشفى بأن جريمة قتل حدثت لتودي بحياة المجني عليه «البصراطي»، إذ كانت الطعنات التي شوهت الجثمان هي السبب في لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة بعد فقدانه كميات كبيرة من الدم.

لوح ثلج سبب جريمة القتل

المجني عليه كان وصل إلى بوابة المستشفى وجرى التعامل معه لتقديم الإسعافات الأولية له إلاّ أنّ الموت كان أقرب له، ولم يمهله قدره للتعافي، إذ توقف قلبه وبردت أطرافه وتشنج جسده معلنا وفاته، وعقب التأكد من مفارقة المجني عليه للحياة قدمت إدارة مستشفى الزهراء العام بلاغا إلى قسم شرطة الزهور بوصول الضحية مصابا بعدة طعنات قطعية في البطن، وأثناء تلقيه للعلاج سقط جثة هامدة، وفور تلقي البلاغ انتقل ضباط من فريق البحث والتحري برئاسة العميد أحمد فاروق، رئيس مباحث بورسعيد، وفريق بحث جنائي، وخبراء أدلة جنائية إلى المستشفى حيث مكان وجود الجثة، وكشفت التحريات عن أنّ مشاجرة بسبب لوح ثلج كانت هي السبب في وفاة المجني عليه متأثرا بإصابته.

ضبط المتهم واعترافه بارتكاب الواقعة

عقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، من إلقاء القبض على بائع متجول، 16 عامًا، متهم بقتل شخص إثر طعنه بآلة حادة في البطن، وبمواجهة المتهم بالواقعة أقر بارتكابها، حيث نشبت مشاجرة بينه وبين المجني عليه بسبب خلاف على تحميل «ثلج» في سيارة المجني عليه، الأمر الذي أدى إلى تطور الأمر حيث استل المتهم سلاح أبيض «سكين»، وقام بتسديد عدد من الطعنات إلى بطن المجني عليه محدثا جروح قطعية بجسده، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث.