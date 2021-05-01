«سليمان» يتبرع بفص من كبده لوالده وينقذه من الموت

لم يتردد الشاب العشريني «سالم محجوب» ابن قبيلة المعابدة بمدينة سيدي براني في مطروح لحظة واحدة عندما قرر الأطباء احتياج والده لعملية جراحية لزراعة كبد، ليضرب مثلا في التضحية والتبرع بالكبد بقيامة بالتبرع بجزء من كبده لأبيه، ملبيا النداء لإنقاذ والده المزارع البالغ من العمر 60 عاما، في مشهد يعكس مدى بر الوالدين، وحسن الخلق والتربية الحسنة من الأب لابنه.

واصطحب الإبن والده إلى أحد المستشفيات في محافظة الإسكندرية لإجراء العملية التي يحتاجها لإنقاذ حياته، وتخفيف آلامه التي يعاني منها ليلًا ونهارًا وأثرت على صحته.

وكان والده يعاني من فيروس كبدي «فيروس سي» منذ قرابة 5 سنوات، حسب «يوسف خليفة المعبدي» من أبناء قبيلته، في براني، وعندما احتاج إلي زراعة كبد، جلس أبناء الحاج محجوب الشباب في منزلهم بمنطقة الخور بقرية أبوغليلة غرب براني، مع بعضهم للتشاور، ووقع الاختيار من بين الأشقاء الخمسة على «سالم» كي يتبرع بفص من كبده لوالده، مستكملا، لم يتردد نهائيًا ورحب بالتبرع بالكبد لوالده، كي يجري الجراحة ويستريح، طبقا لتوصية الأطباء، بالإسراع في إجراء زراعة الكبد.

ودخل الإبن والأب، اليوم، العمليات وأجرى لهما الطاقم الطبي الذي يضم الدكتور محمد المتيني، والدكتور أحمد الجندي استشاري أمراض الكبد بالإسكندرية، العملية الجراحية والتي تكللت بالنجاح، ووضعا تحت الرعاية الطبية في العناية المركزة.

السوشيال ميديا يشتعل.. وقصيده بدوية للإبن المتبرع بكبده

واشتعلت مواقع السوشيال ميديا في محافظة مطروح بالحديث عن بطولة الإبن البار بوالده، وكتب أحد شعراء البادية قصيدة وصف فيها تصرف الإبن البار المثالي مع أبيه وتبرعه له بجزء من كبده.