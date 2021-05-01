القبض على سعودي أطلق النار أمام منزل أهل زوجته في «الرياض»

قالت السلطات الأمنية السعودية، إنها ألقت القبض على سعودي أطلق رصاصات من سلاحه أمام منزل أهل زوجته في العاصمة «الرياض»، مهددا السيدة بحرقها في حادث أثار ضجة وردود أفعال واسعة في البلاد.

وكان النائب العام السعودي، سعود بن عبدالله المعجب، أمر أمس الجمعة، بالقبض على المتهم، وتحويله على وجه السرعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة «منطقة الرياض»، الرائد خالد الكريديس، في بيان، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يستقل سيارة وأطلق النار على أحد المنازل، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه بعد محاولته الهرب وإطلاقه النار من سلاح بحوزته.

وأضاف الرائد الكريديس، أنه تم التعامل معه بما يقتضيه الموقف، دون وقوع إصابات، وهو سعودي في العقد الرابع من العمر، وتم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

وكان ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا في وقت سابق، مقطع فيديو وثق لحظة إطلاق شخص النار أكثر من مرة أمام أحد المنازل في «حي عرقة» بالرياض، وذكر مغردون أن المهاجم كان يستهدف منزل أهل زوجته لمدة 4 أيام.

وأظهر الفيديو الذي وثقته امرأة من فوق المنزل، وهي فيما يبدو زوجة المهاجم، لحظة إطلاق النار أكثر من مرة وصراخها، فيما كانت تنادي على أخيها الذي كان يتصدى لزوجها.

وتناقل مغردون داخل الهاشتاج مقاطع صوتية أرسلها الزوج عبر «واتساب» لزوجته وعائلتها يهددهم فيها بالحرق جميعا حتى أولاده بسبب طلبها الخلع، مؤكدا أنه لا يخاف من أحد ويسوف يقتلهم

مقتل سعودي في حادث تصادم بين طائرتين للتدريب بإحدى ضواحي مدينة «جوهانسبرج»

وفي سياق آخر، لقى سعوديا يدعى «أحمد السيسي»، مصرعه في حادث تصادم بين طائرتين للتدريب بإحدى ضواحي مدينة «جوهانسبرج» بجنوب أفريقيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية..

وكانت السفارة السعودية في جنوب أفريقيا، أعلنت في بيان، امس الاول الخميس على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» نبأ وفاة المواطن السعودي «أحمد السيسي».

وقالت السفارة السعودية، إنها تلقت إشعاراً من السلطات الحكومية في جنوب إفريقيا يفيد بحدوث تصادم بين طائرتين لتدريب الطيران، مشيرة إلى أنه نتج عن الحادث وفاة المواطن «أحمد بن محمد السيسي»، الذي كان يدرس الطيران على حسابه الخاص، وكذلك وفاة مدربه وطاقم الطائرة الأخرى.