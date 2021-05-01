دمج 5 أطفال مع أسرتهم بالقاهرة وإنقاذ فتاة ورضيعتها بالإسكندرية

في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، بسرعة التعامل مع حالات أطفال وكبار بلا مأوى، قام فريق برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى بإنقاذ 5 أطفال أشقاء، معرضين للخطر، وتم دمجهم داخل الأسرة، بعد قضائهم فترة شهر داخل إحدى دور الرعاية.

الأطفال الـ5 الذين تتراوح أعمارهم بين 9 شهور و6 سنوات، تم إيداعهم، في وقت سابق، دار رعاية من قبل الوحدة المتنقلة بشمال القاهرة، بناءً على طلب من الأب، لعدم قدرته علي رعايتهم، وتوفير متطلباتهم المادية، وهجر الأم لهم، ولعدم وجود عمل وسكن مناسب، مما كان يعرض حياتهم للخطر.

وبعد ذلك، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم للأسرة، ومساعدة الأب ببعض الخدمات، لتوفير البيئة الصحية النموذجية للأطفال، وتم تسليمهم للأب، بعد جهود فريق إدارة الحالة بالبرنامج، ويجري متابعة الأطفال.

وفي إطار متصل، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوي للتعامل مع فتاة تعيش مع رضيعتها في الشوارع بمدينة الإسكندرية.

ومن خلال دراسة الفريق، تبين أن الفتاة تُدعى «أ. ج.»، 19سنة، والطفلة «ف. ك.»، 6 شهور، وأن الحالة تزوجت دون السن القانونية، حيث كانت تقيم بإحدى المؤسسات بالقاهرة قبل زواجها، واستقرت بمحافظة الإسكندرية مع الزوج، وتعرضت للعنف والتعدي من الزوج، الذي قام بطردها ورضيعتها من المنزل.

وعلى الفور، توجه فريق الوحدة المتنقلة، التابع للبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، بمقابلة الحالة، وتقديم الدعم النفسي لها، وتم التنسيق مع الإدارة العامة لشئون المرأة، لتوفير مكان إقامة لها ورضيعتها، حيث تم توفير مكان لاستقبال الحالة بمركز استضافة المرأة بالإسكندرية، وتوفير حجرة خاصه لها، والأدوات اللازمة للرضيعة.

ومن المقرر أن يقوم فريق من البرنامج بالتواصل مع الزوج، في وقت لاحق، والتدخل لحل المشكلة، مع ضمان كافة الحقوق القانونية للفتاة وطفلتها الرضيعة، كما تم التنسيق مع فريق إدارة الحالة للبرنامج بالإسكندرية، للمتابعة والاشتراك في خطة تأهيل وتمكين الحالة.

وفي إطار آخر، نظم البرنامج قافلة طبية بمؤسستي الرعاية الاجتماعية «الحرية» و«أم كلثوم»، تضمنت تخصصات أطفال وباطنة، رمد وعظام وأنف وأذن وتغذية وجلدية وصيدلة، حيث تم الكشف على أكثر من 100 طفل في كافة التخصصات.

ويجري تنفيذ البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، في 13 محافظة الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي: القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والشرقية والسويس وبني سويف والمنيا وأسيوط وبورسعيد والغربية والفيوم، ويواصل البرنامج نشاطه وسط جائحة كورونا، عبر اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.