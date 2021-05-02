حظك اليوم الأحد 2-5-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الأسد، أنّه لا يستطيع أن يعيش بلا حب، على الرّغم من الخيبات الكثيرة التي قد يمرّ بها، فهو يظهر حبّه علنًا ولا يخجل من إعلانه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك للإنجاز وتحسن استغلال طاقتك، وتظهر اعتدالا في ردود أفعالك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان وعليك أن تهتم بمن تحب وأن تقاوم ميلك للتمرد.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.