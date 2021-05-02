حظك اليوم الأحد 2-5-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يحب مولود برج القوس الكلام دائما والحديث مع الآخرين، وعادة ما يتسبب هذا الأمر في إزعاج من حوله خاصة إذا كانوا ممن يفضلون الصمت.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك نحو بحث بعض المشاكل المهنية والمادية وعليك بالحذر والدراسة المتأنية لتتفادى الوقوع في أي أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بأن تعتني بأقوالك حفاظا على علاقاتك وتجنبا للخلافات.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.