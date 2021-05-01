«يونيون إير تكنولوجي» تستهدف الوصول بحجم إنتاجها إلى 10 مليارات جنيه بنهاية 2022

خصصت يونيون إير جروب تكنولوجى «UGT»، نسبة تتراوح بين 75 و80% من أرباحها، لمدة 3 سنوات، للإنفاق على توطين مشروعات تنموية واستحداث صناعات جديدة وأعمال تطوير للمجموعة.

وقال محمد فتحى عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة يونيون إير جروب للتكنولوجيا، إن حجم إنتاج الشركة حالياً يصل إلى ٤ مليارات جنيه، متوقعاً الوصول بها إلى ٦ مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، و١٠ مليارات جنيه خلال 2022. وأشار، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن الاقتصادى»، إلى أن جائحة كورونا أثرت سلبياً على إيرادات الشركة، ما أدى إلى تراجع الإيرادات بنحو ٦٠% خلال 2020، موضحاً أن الشركة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية ومعايير السلامة التشغيلية. وأكد «عثمان» أن الشركة تمكنت من استئناف خططها التوسعية، والعمل على استعادة حصتها السوقية التى تراجعت فى صناعة البوتاجاز تحديداً، لتقفز إلى 40% من مبيعات البوتاجاز فى مصر خلال الربع الأول من 2021، مقابل 21% فى 2020، ونحو 37% خلال 2019.

وذكر أن الطاقة الإنتاجية للمجموعة من البوتاجاز تصل إلى نحو ٧٥٠ ألف بوتاجاز سنوياً، ونستهدف الوصول بها إلى مليون بوتاجاز بداية من يونيو المقبل، مضيفاً أن حجم إنتاج الشركة من المبردات بصفة عامة بلغ نحو نصف مليون وحدة، بالإضافة إلى نصف مليون شاشة، و٣٥٠ ألف تكييف، حيث تصل نسبة المكون المحلى فى هذه المنتجات إلى ٧٠%.

وأوضح أن شركته تعمل حالياً بكامل طاقتها التشغيلية، كما تسعى لتدشين مجمع صناعى جديد بطاقة إنتاجية تعادل طاقة السوق المصرية ككل خلال عام ونصف، على أن يوجه إنتاج المجمع للتصدير، لافتاً إلى أن تكلفة إنشائه تصل إلى مليار جنيه، حيث سيتم استخدام أفضل التقنيات والتكنولوجيا المتوافقة مع معايير التصدير العالمية والتى تتطلب جودة عالية.

ونوه بأن هناك طلباً مرتفعاً على التصدير، حيث حصلت الشركة على طلبات تصدير بقيمة تتخطى ٣٥ مليون جنيه، لافتاً إلى أن السوق المصرية تستحوذ على أكثر من ٥٠% من إنتاجية الشركة. ولفت إلى أن المجموعة تستهدف تحقيق 100 مليون دولار صادرات لأكثر من 60 دولة حول العالم بنهاية العام الحالى، مشيراً إلى أن «يونيون إير» تلقت طلبات تصدير خلال الربع الأول من العام الحالى، بقيمة 30 مليون دولار، لافتاً إلى أن الشركة تمكنت من الوفاء بنصف القيمة، رغم العمل بنظام الورديتين حرصاً منها على إتاحة المنتجات للمستهلك المصرى.

ولفت إلى أن «يونيون إير» قامت خلال الفترة من نوفمبر الماضى حتى أبريل 2021 بافتتاح 25 مركزاً لقطع الغيار على مستوى الجمهورية، كما أنه جارٍ افتتاح أكثر من 8 مراكز لوجيستية فى الصعيد. وأضاف «عثمان» أن رأس مال الشركة المدفوع يبلغ حالياً 2.160 مليار جنيه بعد ما ضخت 800 مليون جنيه فى رأس المال لتمويل التوسعات المرتقبة بعد العدول عن فكرة الطرح بالبورصة المصرية، مشيراً إلى أن تأجيل عملية الطرح كان بغرض الوصول بحجم مبيعات المجموعة إلى نحو ١٥ مليار جنيه، والذى من المتوقع تحقيقه خلال ٣ سنوات.

وحول حصول الشركة على تمويلات من البنوك، قال رئيس «UGT» إن شركته تسعى دائماً لتوفير تمويلات بتكلفة منخفضة، موضحاً أن الشركة لم تستخدم سوى 15% فقط من إجمالى التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها من البنوك، رافضاً الإفصاح عن إجمالى حجم التسهيلات.

وكشف رئيس «يونيو اير تكنولوجى» أنه من المقرر افتتاح أكاديمية يونيون لتدريب وتأهيل العمالة الفنية فى العاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات 150 مليون جنيه، خلال فترة من 15 إلى 18 شهراً.